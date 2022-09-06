Фото ⟩ Всем ветрам назло: пять домов, построенных по розе ветров

Как же использовать силу ветра для естественной вентиляции и кондиционирования? Перед вами пять реализованных проектов от архитекторов из разных стран.

Построен с учетом ветра

Архитектурное бюро Marià Castelló, Architecture спланировало на острове Форментера, Испания, не просто дом, а дом, который посажен на участок с учетом преобладающих ветров.

Здание ориентировано таким образом, что дверные проемы улавливают ветер и используют его для естественной вентиляции. Благодаря этому в жилых помещениях сохраняется приятная свежесть даже в жаркие летние дни.

Спальни выходят на север, с проемами на восток и запад. Узкие окна пропускают достаточно света, но нет перегрева от солнца. Достаточно большая крыша над верандой защищает открытую зону кухни, гостиной и столовой, обращенную на юг, от прямых солнечных лучей и, следовательно, от сильной жары летом.

Ветры, направленные в дом

При правильном методе строительства дом практически сам себя вентилирует. По крайней мере, можно создать условия для того, чтобы сделать систему принудительной вентиляции излишней. Именно такой дом спроектирован бюро büro für bauform в Нюрнберге, Германия.