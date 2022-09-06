Для климата Эстонии характерны сильные ветры, поэтому правильно расположить дом на земельном участке - важная задача для архитектора. Эва Боденмюллер, архитектор из Германии, рассказала на портале Houzz о пяти удачных проектах.
Фото ⟩ Всем ветрам назло: пять домов, построенных по розе ветров
Как же использовать силу ветра для естественной вентиляции и кондиционирования? Перед вами пять реализованных проектов от архитекторов из разных стран.
Построен с учетом ветра
Архитектурное бюро Marià Castelló, Architecture спланировало на острове Форментера, Испания, не просто дом, а дом, который посажен на участок с учетом преобладающих ветров.
Здание ориентировано таким образом, что дверные проемы улавливают ветер и используют его для естественной вентиляции. Благодаря этому в жилых помещениях сохраняется приятная свежесть даже в жаркие летние дни.
Спальни выходят на север, с проемами на восток и запад. Узкие окна пропускают достаточно света, но нет перегрева от солнца. Достаточно большая крыша над верандой защищает открытую зону кухни, гостиной и столовой, обращенную на юг, от прямых солнечных лучей и, следовательно, от сильной жары летом.
Ветры, направленные в дом
При правильном методе строительства дом практически сам себя вентилирует. По крайней мере, можно создать условия для того, чтобы сделать систему принудительной вентиляции излишней. Именно такой дом спроектирован бюро büro für bauform в Нюрнберге, Германия.
Центральный сегмент дома спроектирован как своего рода зимний сад. Это деревянный каркас, обшитый панелями из поликарбоната. Охлаждающий ветер генерируется конструкцией: если летом в жилом помещении становится слишком тепло, открываются двери террасы на первом этаже и одновременно световые люки, расположенные на северной стороне. Это позволяет теплому воздуху выходить вверх, а более холодному — поступать снизу.
Дом против ветра
Внутренние Гебриды — это ветреный район у побережья Шотландии. Тири, самый западный из островов, не является исключением. Архитектор Мюррей Керр из компании Denizen Works придумал, как сохранить укрытый сад в резиденции своих родителей: он опустил открытую площадку, которая огорожена с трех сторон, а также защитил ее стеной с четвертой стороны. Таким образом, ветер может пронестись над домом и отложить песок на внешней стороне стены.
Наклониться по ветру
В австрийском городке Фройндорф недалеко от Тульна на Дунае архитекторы компании STADTGU Tarchitekten ZT KG спланировали дом для семьи с учетом розы ветров. В этой местности преобладают западные ветры. Вместо того чтобы возводить барьеры, дом сужается с этой стороны.
Более того — один из фасадов дома наклонен по ветру. Растения из сада не только могут перемещаться по крыше через наклонный к земле фасад, но и ветер может дуть по нему, не встречая сопротивления.
Закрываем и открываем барьеры
Сильные ветры — не редкость в Кандестедерне близ Скагена в датской Северной Ютландии. Архитектурное бюро C.F. Møller спроектировало открытое пространство дома для отдыха с учетом этого. Большие раздвижные двери открываются всегда в том направлении, откуда не дует ветер. При смене ветра можно создать полностью закрытый внутренний двор.
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