Александр Цихилов ⟩ Эстонские партии топчутся в правом секторе, где намечается большая битва

Но такая гибкость нравилась не всем и в итоге породила еще одну политическую силу – Партию правых. Логично поместить ее на подкове между «Отечеством» и Партией реформ, чуть ближе к последней.

Фото: Александр Цихилов

Еще одна партия, способная заявить о себе в новом созыве парламента – «Ээсти 200». Она успешно выступила на выборах 2019 года, но не преодолела пятипроцентный барьер. По своей политической позиции «Ээсти 200» считается либеральной. Ее политическая платформа составляет конкуренцию Партии реформ.

Центристы в этом смысле находятся чуть левее центра и правее социал-демократов. О левоцентристских взглядах партии свидетельствует, в частности, ее стремление к изменению налоговых ставок и дискуссии на тему ступенчатого налогообложения. После выборов 2019 года рейтинг поддержки центристов значительно упал, что было связано с приглашением ими в коалицию партий «Отечество» и EKRE. А затем случилось и вовсе что-то невероятное, когда часть консервативного русскоязычного электората обратила внимание на партию EKRE с ее евроскептицизмом и «традиционными ценностями», пусть и в своей особой трактовке.

Если наложить на подкову диск циферблата, то самые радикальные правые – Партия национальной независимости Эстонии (ПННЭ) – окажутся на уровне часа дня. Затем в районе двух часов будет EKRE, а трех – «Отечество». Отколовшаяся от них Партия правых будет граничить с Партией реформ в районе четвертого часа. На полчаса ниже расположится «Ээсти 200», чуть правее центра – Партия будущего. Симметрично левее центра будут центристы и Партия зеленых, чьи разногласия с центристами ограничены вопросом об окружающей среде. Замыкают подкову на семи часах социал-демократы.