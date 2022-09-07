Несмотря на небольшие размеры и скромное население Эстонии, ее политический ландшафт разнообразен. Пять из присутствующих в нем партий, от социалистов до правых, представлены в текущем созыве парламента. Остальные борются либо за место в следующем, либо за политическое выживание в целом. В преддверии очередной предвыборной кампании интересно представить наглядную модель эстонского политического спектра, пишет предприниматель Александр Цихилов.
Александр Цихилов ⟩ Эстонские партии топчутся в правом секторе, где намечается большая битва
Хотя правые и левые партии исповедуют противоположные политические взгляды, они нередко пользуются одинаково бескомпромиссными методами. Это положение описывается теорией «политической подковы», которую изложил политический философ Жан-Пьер Фе в книге «Эпоха идеологий» (2002). Теория состоит в том, что все партии можно разместить вдоль условной подковы, концы которой, естественно, не соединятся, однако крайне левые и крайне правые партии окажутся точно друг напротив друга.
Какую же картину мы увидим, если расположим на такой подкове партии эстонского политического спектра? Очевидно, что эстонская подкова сильно искривлена вправо. Из пяти парламентских партий три явно правые – Партия реформ (либерально-консервативная), «Отечество» (право-консервативная) и EKRE (радикально-консервативная).
Две партии находятся в умеренно левой части спектра – Центристская партия (на самом деле – левоцентристская) и Социал-Демократическая. Но большей частью левый сегмент подковы чист. Хотя периодически в Эстонии и появлялись явные левые, им так и не удалось сформировать свой электорат.
Прочие непарламентские партии также располагаются скорее в правой части подковы. В этом смысле больше всего конкурентов у «Отечества». Еще недавно партия безраздельно владела верхним и средним отрезками в правой части подковы, однако ее гравитация оказалась нарушена появлением более радикальной EKRE. Она частично привлекла профильный электорат «Отечества», да еще и реформисты как умеренные правые подоспели, чтобы оттянуть часть голосов.
При этом «Отечество» как основной «хранитель ключей» от инструмента создания коалиций остается в текущем созыве Рийгикогу наиболее успешным эксплуатантом «парламентской математики»». Совместимость с различными конфигурациями дала партии уникальную возможность продвигать порой небесспорные инициативы, которые позволяли ей эффективно бороться за выживание на правой стороне подковы.
Но такая гибкость нравилась не всем и в итоге породила еще одну политическую силу – Партию правых. Логично поместить ее на подкове между «Отечеством» и Партией реформ, чуть ближе к последней.
Еще одна партия, способная заявить о себе в новом созыве парламента – «Ээсти 200». Она успешно выступила на выборах 2019 года, но не преодолела пятипроцентный барьер. По своей политической позиции «Ээсти 200» считается либеральной. Ее политическая платформа составляет конкуренцию Партии реформ.
Центристы в этом смысле находятся чуть левее центра и правее социал-демократов. О левоцентристских взглядах партии свидетельствует, в частности, ее стремление к изменению налоговых ставок и дискуссии на тему ступенчатого налогообложения. После выборов 2019 года рейтинг поддержки центристов значительно упал, что было связано с приглашением ими в коалицию партий «Отечество» и EKRE. А затем случилось и вовсе что-то невероятное, когда часть консервативного русскоязычного электората обратила внимание на партию EKRE с ее евроскептицизмом и «традиционными ценностями», пусть и в своей особой трактовке.
Если наложить на подкову диск циферблата, то самые радикальные правые – Партия национальной независимости Эстонии (ПННЭ) – окажутся на уровне часа дня. Затем в районе двух часов будет EKRE, а трех – «Отечество». Отколовшаяся от них Партия правых будет граничить с Партией реформ в районе четвертого часа. На полчаса ниже расположится «Ээсти 200», чуть правее центра – Партия будущего. Симметрично левее центра будут центристы и Партия зеленых, чьи разногласия с центристами ограничены вопросом об окружающей среде. Замыкают подкову на семи часах социал-демократы.
Очевидно, что на ближайших выборах основная борьба развернется на правом фланге, где наблюдается очевидное скопление партий. Эстонский электорат склонен к правым взглядам, но даже его голосов явно не хватит, чтобы в Рийгикогу оказались все правые, которые туда хотят. Кому-то придется признать, что на подкове у них не самое удачное место.