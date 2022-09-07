Более 25 лет в Таллинне на государственной земле нелегально действовала парковка, пока Земельный департамент не продал этот участок с аукциона за 1,2 миллиона евро. Как такое стало возможным?
Самая живучая парковка: государство ее запретило, потом продало землю, но парковка все еще там
Извещение Земельного департамента о продаже участка земли по адресу Ярвеотса теэ, 46 в Хааберсти гласит: «Недвижимость используется самовольно, на участке незаконно сделано асфальтовое покрытие, установлено ограждение, освещение, будка для охранника. Продавец (т. е. государство) не давало разрешения на размещение указанных объектов и их использование...»
Сейчас участок земли продан, но парковка продолжает работать: стоят автобусы и грузовики (60 евро в месяц), а также легковые автомобили (40 евро). Сидящий в будке охранник не в курсе, что у этого участка теперь новые владельцы. Он радушно предлагает поставить машину. И даже на долгий срок. При продаже парковки Земельный департамент не обеспечил ликвидацию расположенных на ней объектов. Не потребовал он и возврата участка из незаконного владения.
Тийна Вооро, заведующая отделом управления государственной землей Земельного департамента, пояснила, что департамент неоднократно требовал освободить владения. Но пользователь эти требования проигнорировал. «Право требовать освобождения недвижимости переходит к новому владельцу», – было написано в извещении.
Идеи нового владельца
«Надо признать, раньше мы с такой ситуацией не сталкивались», – признается исполнительный директор девелоперской фирмы Restate Ристо Абель. Эта компания является пайщиком покупателя участка – Restate Järveotsa OÜ. Мажоритарные владельцы – Глеб Кохв, Аллан Кооль и Мария Абель. Абель рассказывает, что, когда они выкупили участок, то связались с парковочной фирмой Rossel OÜ, которая продолжала занимать это место.
Охранник не в курсе, что у этого участка земли теперь новые владельцы. Он радушно предлагает поставить машину. И даже на долгий срок.
Ключевой фигурой этой фирмы является Александр Недосейкин, хотя владельцем записана некая почтенная дама. Новые владельцы заявили, что начинают детальную планировку участка, на что потребуется время. Они не требовали освободить участок немедленно. «Мы уведомили парковщиков, что купили этот участок и являемся его новыми владельцами, так что теперь придется заключать новые соглашения».
Девелоперская фирма рассчитала, какой доход может приносить парковка такого размера и предложила хозяину вариант, когда зарабатыватьбудут обе стороны. «На наш взгляд, мы предложили очень разумные условия. Мы поняли, что г-н Недосейкин хочет продолжать свой бизнес. Но нам до сих пор никто так и не ответил. Сейчас мы отправили письмо, в котором просим освободить площадку к 30 сентября».
Недосейкин заявил новым владельцам, что у него были с городом устные соглашения. «Трудно проверить, выдумал он это на ходу или действительно надеялся договориться с городом», – отметил Абель. «Конечно, я возмущен произошедшим. 29 лет я вел этот бизнес, а теперь выясняется, что все было незаконно, – прокомментировал Недосейкин. – В свое время у нас были соглашения с городом. А теперь, как выясняется, они больше не действуют». Сможет ли фирма договориться с новыми владельцами? «Там видно будет, юристы занимаются этим делом», – ответил Недосейкин.
Бесконечные тяжбы
События разворачивались так. В 1993 году Таллиннская горуправа решила сдать на 10 лет участки на Ярвеотса теэ под платные парковки. Арендатору вменяли в обязанность заказать межевой план участка, предоставить оценочные акты, заключить договор аренды, составить строительный проект, получить разрешение и осуществить работы в течение года после заключения договора. Аукцион тогда выиграла фирма OÜ Rossel.
Дальше начались странности. Неожиданно выяснилось, что прежде следует либо вернуть участок городу, либо компенсировать его стоимость.
Фирма OÜ Rossel не стала терять время и устроила парковку. Строительный проект в горуправу представлен не был, а значит, и не было выдано разрешение на строительство. Ни город, ни Земельный департамент не объяснили, почему не довели до конца производство по оставлению участка в собственности государства, разрешив держать там парковку.
В 2004 году управа района Хааберсти прислала фирме письмо о необходимости сделать детальную планировку, после чего можно будет составить строительный проект и узаконить парковку. Но в итоге горуправа не приняла проект.
В 2016 году OÜ Rossel ходатайствовало о праве на застройку, но получило отказ от Таллиннского департамента городского имущества. Также фирме не удалось заключить договор об аренде, поэтому ничего и не выплачивалось.
Суд признал OÜ Rossel проигравшим. У фирмы были неправомерные ожидания на право застройки, а органы власти так и не признали законность парковки.