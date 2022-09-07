Самая живучая парковка: государство ее запретило, потом продало землю, но парковка все еще там

Ключевой фигурой этой фирмы является Александр Недосейкин, хотя владельцем записана некая почтенная дама. Новые владельцы заявили, что начинают детальную планировку участка, на что потребуется время. Они не требовали освободить участок немедленно. «Мы уведомили парковщиков, что купили этот участок и являемся его новыми владельцами, так что теперь придется заключать новые соглашения».

Девелоперская фирма рассчитала, какой доход может приносить парковка такого размера и предложила хозяину вариант, когда зарабатыватьбудут обе стороны. «На наш взгляд, мы предложили очень разумные условия. Мы поняли, что г-н Недосейкин хочет продолжать свой бизнес. Но нам до сих пор никто так и не ответил. Сейчас мы отправили письмо, в котором просим освободить площадку к 30 сентября».

Недосейкин заявил новым владельцам, что у него были с городом устные соглашения. «Трудно проверить, выдумал он это на ходу или действительно надеялся договориться с городом», – отметил Абель. «Конечно, я возмущен произошедшим. 29 лет я вел этот бизнес, а теперь выясняется, что все было незаконно, – прокомментировал Недосейкин. – В свое время у нас были соглашения с городом. А теперь, как выясняется, они больше не действуют». Сможет ли фирма договориться с новыми владельцами? «Там видно будет, юристы занимаются этим делом», – ответил Недосейкин.

Бесконечные тяжбы