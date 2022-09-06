На волне успеха: Kodulahe устремляется в новый полет

«На данный момент ситуация на рынке видится такой, что совершенно новые проекты, планируемые, так сказать, в чистом поле, скорее приостанавливаются, но пока еще хватает покупателей для уже начатых и частично готовых проектов», — говорит руководитель Arco Vara Мико Нийнемяэ.

Arco Vara планирует реализовать следующий, состоящий из трех многоквартирных домов этап квартала Kodulahe, который должен вырасти недалеко от пляжа Штромки в Мериметса. «Здание со стороны Палдиского шоссе будет пятиэтажным, дома со стороны моря - четырехэтажными. И в этот раз мы будем придерживаться нашего принципа, что качественная жилая среда важнее объемов строительства: всего в новом этапе будет построено около 75 квартир, то есть в среднем только 25 квартир в одном доме», — пояснил Мико Нийнемяэ.

Кроме того, с южной стороны этого участка будет создана зеленая зона, где также предусмотрена детская площадка. «Планируется, что пространство между зданиями будет свободным от автомобилей, для жителей предусмотрена подземная парковка, а гости могут парковаться на обочине улицы», — сказал Нийнемяэ.