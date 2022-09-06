Таллиннская городская управа инициировала детальную планировку, с вступлением в силу которой девелопер жилой недвижимости Arco Vara приступит к застройке нового этапа проекта Kodulahe.
На волне успеха: Kodulahe устремляется в новый полет
«На данный момент ситуация на рынке видится такой, что совершенно новые проекты, планируемые, так сказать, в чистом поле, скорее приостанавливаются, но пока еще хватает покупателей для уже начатых и частично готовых проектов», — говорит руководитель Arco Vara Мико Нийнемяэ.
Arco Vara планирует реализовать следующий, состоящий из трех многоквартирных домов этап квартала Kodulahe, который должен вырасти недалеко от пляжа Штромки в Мериметса. «Здание со стороны Палдиского шоссе будет пятиэтажным, дома со стороны моря - четырехэтажными. И в этот раз мы будем придерживаться нашего принципа, что качественная жилая среда важнее объемов строительства: всего в новом этапе будет построено около 75 квартир, то есть в среднем только 25 квартир в одном доме», — пояснил Мико Нийнемяэ.
Кроме того, с южной стороны этого участка будет создана зеленая зона, где также предусмотрена детская площадка. «Планируется, что пространство между зданиями будет свободным от автомобилей, для жителей предусмотрена подземная парковка, а гости могут парковаться на обочине улицы», — сказал Нийнемяэ.
По соглашению с городом Таллинном, Arco Vara за счет собственных средств удлинит съезд от здания G4S на Палдиском шоссе примерно на 200 метров. Кроме того, во время строительства жилых домов, примерно на 150 метров удлинится пешеходно-велосипедная дорожка, пролегающая по краю участка Сооди, 6. «Во время реализации более ранних этапов проекта Kodulahe компания Arco Vara уже построила дорогу для транспорта на улице Сооди и прилегающий к ней тротуар, а также были сделаны работы по озеленению, сооружено уличное освещение и построен дренаж дождевой воды», — описывает Нийнемяэ. При реализации нового этапа застройщик запланировал инвестиции в размере около 20 миллионов евро.
Комментируя общую ситуацию на рынке недвижимости и строительства, глава Arco Vara находит, что в настоящее время девелоперы воздерживаются от запуска новых проектов. «В то же время нельзя сказать, что интерес к жилью у покупателей пропал. Скорее видно, что районы с уже развитой инфраструктурой - например, Kodulahe или Noblessner - продолжают привлекать клиентов», — прокомментировал Нийнемяэ.
Старт строительства зданий на участке Soodi 6 запланирован на 2024 год, а завершение строительных работ - в 2025 году. По словам Нийнемяэ, все зависит от скорости рассмотрения детальной планировки и получения разрешения на строительство, что на данный момент очень сложно предсказать. «Но с точки зрения строительства уверенности придает тот факт, что наша дочерняя компания Arco Tarc будет генподрядчиком на этом объекте, и поэтому мы в меньшей степени зависим от внешних факторов».