В Нарве появились первые убежища

Общественные места для укрытий будут отмечены международным знаком гражданской защиты, передал во вторник пресс-секретарь Спасательного департамента.

Первые убежища расположены в здании департамента социальной помощи (Мальми, 5a); бастионных ходах по Пимеайя, 1; административном здании по Хайгла, 6; административном здании по Кересе, 20; здании городского совета на Петровской площади, 1; здании департамента городского хозяйства на Петровской площади, 3; здании городской управы на Петровской площади, 5.

Техническое состояние и пригодность зданий проверил инспектор Спасательного департамента. При выборе укрытий исходят из того, что укрытие подземное, железобетонное и без окон. Убежище должно быть расположено в месте, где в непосредственной близости от него может находиться много людей, либо в округе много зданий, которые не подходят для укрытия в случае ЧС. Например, для укрытия подходят подвалы и подземные парковки.

На сегодняшний день во все самоуправления Ида и Ляэне-Вирумаа отправлено письмо для выбора убежищ в регионе. «Раквере и Силламяэ отправили нам списки своих мест для убежища. Мы надеемся, что в этом году во всех самоуправлениях будут отмечены первые места для укрытия», – сказал руководитель Восточного спасательного центра Айлар Хольцманн.

Обозначенные места предназначены для всех нуждающихся в помощи в случае военной угрозы, а также других угроз, таких как экстремальная погода, крупный пожар, химическая атака, массовые беспорядки и т.д. Сообщение об опасности будет рассылать Спасательный департамент через средства массовой информации или с использованием других средств связи. Также сейчас разрабатывается система оповещения на основе местоположения, то есть в случае опасности жителям будут отправляться СМС.