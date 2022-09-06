Обвиняемый в сексуальных домогательствах Гетулио Аурелио Фредо приговорен к условному тюремному сроку

В прошлом году бывшая футболистка Миа Белль Трисна обвинила тренера в том, что он лишил ее невинности в возрасте 14 лет. Теперь суд признал Гетулио Аурелио Фредо виновным.

Бразильцу вынесли приговор на основании пункта 2 статьи 143 Пенитенциарного кодекса ЭР (статья 143 (2) Пенитенциарного кодекса рассматривает половое сношение или иное деяние сексуального характера между совершеннолетним и несовершеннолетним, когда обвиняемый совершал деяния с использованием своего влияния либо злоупотребил доверием или зависимость пострадавшего от обвиняемого). Максимальным наказанием в таком случае может быть реальное тюремное заключение сроком на три года.

Приговор Гетулио Аурелио Фредо не будет заменен реальным тюремным сроком, если он не совершит в течение четырех лет и одного месяца испытательного срока еще одного умышленное преступления.

Уголовное производство еще в марте находилось на стадии досудебного производства. Поскольку инцидент произошел очень давно, полиция не расследовала его в связи с истечением срока давности. Однако в деле возникли еще два эпизода, которые произошли в период с 2014-го по 2019 годы.

«Деяние, совершенное в отношении Мии, квалифицировалось как преступление по законам того времени. Но в данный момент срок давности истек. Однако благодаря мужеству Мии появились еще две потерпевших, в отношении которых срок действия деяний не истек, и обвинение предъявило подозрения тренеру», — заявила в марте в эфире программы «Ëhtu» адвокат Мии Диана Минуметс, добавив, что, насколько ей известно, уголовное производство находилось в досудебной стадии.