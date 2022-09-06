Фигуристка Забияко рассказала об отношениях с Дарьей Касаткиной

«Конечно, родители восприняли это немножко в штыки. Потому что они у меня более консервативные, чем у Касаткиной, для них это было неожиданно. Я, конечно, могу их понять. Про себя я поняла уже, наверное, лет 10-11 назад, но было сложно с кем-то поделиться, – сказала Забияко в эфире YouTube-канала «Осторожно: Собчак».

Она добавила, что все время жила с мыслями, что с ней что-то не так, но не могла поделиться даже с близкими, так как понимала, что они будут осуждать.

О том, что Забияко и теннисистка Дарья Касаткина встречаются, стало известно 18 июня. Теннисистка призналась в отношениях с фигуристкой. Также она поддержала российскую футболистку Надежду Карпову, которая совершила каминг-аут в июне.