Первое сентября в оккупации: как продолжают обучение украинские дети

Директор Мирнодолинского лицея Луганской области Оксана Скадовская. Фото: Личный архив автора

Школы больше нет

Школы в селе Мирная долина Северодонецкого района Луганской области больше не существует физически, говорит директор учебного заведения Оксана Скадовская. Этот лицей был разбомблен в первые же дни войны. В марте на село был авианалет, в результате которого уничтожена школа и фермерское хозяйство рядом с ней. В селе остались только почта и жилые дома, из которых уцелели не все. Сейчас Скадовская организует онлайн-школу, в которой будут учиться все 72 ученика. «Еще во времена карантина процесс был отработан до автоматизма», – говорит она. Многие семьи находятся за границей, но специфика сельского сообщества такова, что люди даже на расстоянии не желают разрывать связи. Поэтому в этой школе удалось сохранить практически всех учеников, хоть и в дистанционной форме.

Новогодние праздники в Мирнодолинском лицее. Фото: Личный архив автора

Костяк преподавательского состава также сохранился. Из 14 учителей на оккупированной территории остались трое. Скадовская чуть не со слезами на глазах вспоминает работу до оккупации. «В развитие школы было вложено много сил и времени. В последние годы этот лицей набирал популярность именно из-за его сельской специфики, когда в классах было немного детей, а учебный процесс оставался на высоком уровне». В прошлом году Мирнодолинский лицей начали посещать дети из соседнего Лисичанска, для чего пришлось даже корректировать маршрут школьного автобуса.