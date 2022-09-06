В этом году чемпионат мира по борьбе из-за санкций, наложенных на Россию, будет проводиться в Белграде (Сербия). Соревнования пройдут с 10 по 18 сентября, Эстонская федерация борьбы утвердила состав сборной, которая отправится на чемпионат.
Определен состав сборной Эстонии на чемпионат мира по борьбе
Определен состав сборной Эстонии на чемпионат мира по борьбе
Греко-римская борьба
Хелари Мягисалу (-60 кг)
Ранет Кальола (-82 кг)
Тренеры: Тынис нааритс и Леви Эарл
Женская борьба
Эпп Мяэ (76 кг)
Тренеры: Ахто Раска, Максим Молонов и Леви Эарл
Вольная борьба
Аймар Андрузе (74 кг)
Эрик Рейнбок (79 кг)
Тренеры: Алексей Хапов и Леви Эарл
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