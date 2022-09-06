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Определен состав сборной Эстонии на чемпионат мира по борьбе

rus.postimees.ee
Определен состав сборной Эстонии на чемпионат мира по борьбе
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Эпп Мяэ (слева) борется с Энрикой Риналди.
Эпп Мяэ (слева) борется с Энрикой Риналди. Фото: United World Wrestling

В этом году чемпионат мира по борьбе из-за санкций, наложенных на Россию, будет проводиться в Белграде (Сербия). Соревнования пройдут с 10 по 18 сентября, Эстонская федерация борьбы утвердила состав сборной, которая отправится на чемпионат.

Греко-римская борьба

Хелари Мягисалу (-60 кг)

Ранет Кальола (-82 кг)

Тренеры: Тынис нааритс и Леви Эарл

Женская борьба

Эпп Мяэ (76 кг)

Тренеры: Ахто Раска, Максим Молонов и Леви Эарл

Вольная борьба

Аймар Андрузе (74 кг)

Эрик Рейнбок (79 кг)

Тренеры: Алексей Хапов и Леви Эарл

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