Определен состав сборной Эстонии на чемпионат мира по борьбе

В этом году чемпионат мира по борьбе из-за санкций, наложенных на Россию, будет проводиться в Белграде (Сербия). Соревнования пройдут с 10 по 18 сентября, Эстонская федерация борьбы утвердила состав сборной, которая отправится на чемпионат.