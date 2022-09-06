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Пилоты крупной европейской авиакомпании грозятся устроить очередную забастовку

rus.postimees.ee
Пилоты крупной европейской авиакомпании грозятся устроить очередную забастовку
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Самолеты Lufthansa.
Самолеты Lufthansa. Фото: KAI PFAFFENBACH

Пилоты немецкой авиакомпании Lufthansa намерены провести еще одну забастовку из-за отсутствия прогресса на переговорах об улучшении условий труда и повышении зарплат.

«Несмотря на заявления об обратном, Lufthansa пока не обратилась к нам и не представила нового предложения», – сообщило в ночь на вторник, шестого сентября, профсоюзное объединение пилотов Vereinigung Cockpit (VC) во Франкфурте-на-Майне.

По словам представителя VC, во вторник состоится еще один раунд переговоров. Lufthansa может предотвратить двухдневную забастовку, которая должна начаться в среду, если сделает серьезное предложение, отметил он.

Забастовка второго сентября привела к отмене 800 рейсов Lufthansa

В прошлую пятницу, второго сентября, пилоты Lufthansa уже устраивали однодневную забастовку, которая привела к отмене более 800 рейсов из Германии, из-за чего пострадали около 130 тысяч пассажиров. По данным Lufthansa, в результате акции компания понесла ущерб в 32 миллиона евро.

Профсоюзы добиваются для пяти тысяч капитанов и первых пилотов повышения зарплаты на 5,5 процента уже в текущем году и автоматической ее привязки к инфляции. В Lufthansa назвали эти требования непомерными, указав, что в случае их выполнения, расходы компании по зарплате и содержанию персонала в ближайшие два года вырастут более, чем на 40 процентов или на 900 млн евро. Это, как было подчеркнуто, абсолютно неприемлемо.

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