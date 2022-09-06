Россия заработала на экспорте энергоресурсов 158 миллиардов евро за первые полгода войны

По подсчетам Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air – CREA), Россия заработала 158 миллиардов евро на экспорте нефти, газа и угля в период с 24 февраля по 24 августа. Импорт ЕС составляет 54 процента, или около 85 миллиардов евро.

По данным CREA, импорт Китая составляет чуть менее 35 миллиардов евро, а импорт Турции - почти 11 миллиардов евро. За ней следуют Индия (6,6 млрд евро), Япония (2,5 млрд евро), Египет (2,3 млрд евро) и Южная Корея (2 млрд евро).

Крупнейшими импортерами в ЕС были Германия (19 млрд евро), Нидерланды (11,1 млрд евро), Италия (8,6 млрд евро), Польша (7,4 млрд евро), Франция (5,5 млрд евро), Болгария (5,2 млрд евро), Бельгия (4,5 млрд евро) и Испания (3,3 млрд евро).

Крупнейшие импортеры российского ископаемого топлива (млн евро). Фото: CREA

«Экспорт ископаемого топлива увеличил федеральный бюджет России примерно на 43 миллиарда евро с начала вторжения, тем самым способствуя финансированию военных преступлений в Украине», – сообщает CREA.

По мнению экспертов CREA, потребуются гораздо более эффективные санкции, чем нынешние, чтобы урезать доходную часть российской военной машины: «Нынешний заработок Москвы намного больше, чем в предыдущие годы, несмотря на снижение объемов экспорта в этом году».

В то время, как российский экспорт ископаемого топлива из-за войны сократился, цена на газ и нефтепродукты на мировом рынке выросла, из-за чего Россия получила рекордную прибыль от их продажи.

«Хотя к концу августа экспорт России упал на 18 процентов по сравнению с рекордными уровнями февраля и марта, а экспорт газа через трубопровод, а также экспорт нефтепродуктов и угля сокращается, этого недостаточно», – отметили в CREA.

Общее снижение объемов экспорта ископаемого топлива произошло из-за падения экспорта в ЕС, который сократился на 35 процентов, но, по данным CREA, санкции ЕС пока мало повлияли на Россию. Аналитический центр также отмечает, что санкции должны быть быстро введены и в отношении российского природного газа.

Экспорт ископаемого топлива из России (млн евро в сутки). Фото: CREA