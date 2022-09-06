Согласно отчету, опубликованному сегодня финским аналитическим центром CREA, Россия за первые шесть месяцев войны с Украиной заработала 158 миллиардов евро на экспорте ископаемого топлива. Большая часть этих денег поступила из Европейского Союза.
Россия заработала на экспорте энергоресурсов 158 миллиардов евро за первые полгода войны
По подсчетам Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air – CREA), Россия заработала 158 миллиардов евро на экспорте нефти, газа и угля в период с 24 февраля по 24 августа. Импорт ЕС составляет 54 процента, или около 85 миллиардов евро.
По данным CREA, импорт Китая составляет чуть менее 35 миллиардов евро, а импорт Турции - почти 11 миллиардов евро. За ней следуют Индия (6,6 млрд евро), Япония (2,5 млрд евро), Египет (2,3 млрд евро) и Южная Корея (2 млрд евро).
Крупнейшими импортерами в ЕС были Германия (19 млрд евро), Нидерланды (11,1 млрд евро), Италия (8,6 млрд евро), Польша (7,4 млрд евро), Франция (5,5 млрд евро), Болгария (5,2 млрд евро), Бельгия (4,5 млрд евро) и Испания (3,3 млрд евро).
«Экспорт ископаемого топлива увеличил федеральный бюджет России примерно на 43 миллиарда евро с начала вторжения, тем самым способствуя финансированию военных преступлений в Украине», – сообщает CREA.
По мнению экспертов CREA, потребуются гораздо более эффективные санкции, чем нынешние, чтобы урезать доходную часть российской военной машины: «Нынешний заработок Москвы намного больше, чем в предыдущие годы, несмотря на снижение объемов экспорта в этом году».
В то время, как российский экспорт ископаемого топлива из-за войны сократился, цена на газ и нефтепродукты на мировом рынке выросла, из-за чего Россия получила рекордную прибыль от их продажи.
«Хотя к концу августа экспорт России упал на 18 процентов по сравнению с рекордными уровнями февраля и марта, а экспорт газа через трубопровод, а также экспорт нефтепродуктов и угля сокращается, этого недостаточно», – отметили в CREA.
Общее снижение объемов экспорта ископаемого топлива произошло из-за падения экспорта в ЕС, который сократился на 35 процентов, но, по данным CREA, санкции ЕС пока мало повлияли на Россию. Аналитический центр также отмечает, что санкции должны быть быстро введены и в отношении российского природного газа.
Однако угольное эмбарго оказалось успешным. После того, как оно вступило в силу 10 августа, экспорт российского угля упал до самого низкого уровня с начала вторжения. «В России не удалось найти других покупателей взамен падающему спросу ЕС, хотя общественности было известно о запрете уже несколько месяцев», – отметили в CREA.