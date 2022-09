Россия заработала на экспорте энергоресурсов 158 миллиардов евро за первые полгода войны

По подсчетам Центра исследований энергетики и чистого воздуха (Centre for Research on Energy and Clean Air – CREA), Россия заработала 158 миллиардов евро на экспорте нефти, газа и угля в период с 24 февраля по 24 августа. Импорт ЕС составляет 54 процента, или около 85 миллиардов евро.