Дончич возмущен: у нас за сутки было две игры, это должно измениться

«За пять дней мы провели четыре матча. За вчерашние сутки мы сыграли две игры. Это должно измениться. Сейчас все мало отдыхают, что влечет за собой риск получить травму, и этих травм может становиться всё больше. Клубы не очень довольны», - сказал Дончич после тренировки в понедельник. Также он согласился с Фурнье, который считает, что спортсменам нужно дать больше отдыха.