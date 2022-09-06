Групповой раунд Евробаскета 2022 близится к завершению, сыграны почти все матчи и игроки все чаще начали возмущаться плотным расписанием чемпионата Европы. В понедельник вечером к рядам недовольных примкнули капитан сборной Франции Эван Фурнье и звезда словенского баскетбола Лука Дончич.
Дончич возмущен: у нас за сутки было две игры, это должно измениться
«За пять дней мы провели четыре матча. За вчерашние сутки мы сыграли две игры. Это должно измениться. Сейчас все мало отдыхают, что влечет за собой риск получить травму, и этих травм может становиться всё больше. Клубы не очень довольны», - сказал Дончич после тренировки в понедельник. Также он согласился с Фурнье, который считает, что спортсменам нужно дать больше отдыха.
Хотя Словения проиграла в воскресенье Боснии и Герцеговине, она все же обеспечила себе место в плей-офф. Дончич считает группу B очень сильной, в ней все команды могут удивить.
«Все шесть команд находятся в очень плотной конкуренции. Можно проиграть любой команде. Все игры действительно очень интересно смотреть. Это классно для болельщиков, но все же очень жестко, потому что любой может тебя обыграть», - пояснил Лука Дончич.