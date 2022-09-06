Ковид отступает? Число заражений становится меньше

По словам руководителя отдела инфекционных заболеваний Департамента здравоохранения Ханны Сепп, на прошлой неделе прибавилось 2279 случаев, из них 822 лабораторно подтвержденных и 1457 клинических.

«По сравнению с прошлой неделей, заболеваемость снизилась на 20,4 процента. На новой неделе можно ожидать чуть менее 800 лабораторно подтвержденных случаев», – пояснила Сепп и добавила, что коэффициент заражения R сейчас составляет 0,84.

Согласно матрице рисков, учитывающей госпитализацию, уровень риска распространения коронавируса средний. По данным Департамента здоровья, ожидается, что в сентябре будет достигнут зеленый уровень.

Среднее число госпитализированных из-за Covid-19 за последние семь дней снизилось с 5,6 до 4,7. По состоянию на утро понедельника в больнице находятся 75 человек, двое из них в реанимации. За неделю скончались шесть человек в возрасте от 65 до 94 лет. На этой неделе число госпитализированных, вероятно, будет составлять около 70 человек.

В течение недели было введено 5765 доз вакцины, из них 304 новые прививки. 477 603 человека получили бустерную дозу. Охват всего населения Эстонии двумя дозами вакцины составляет 63,6 процента.

Мониторинг сточных вод 35-ой недели показывает оранжевый уровень опасности распространения коронавируса в пределах 65 процентов. Больше всего вирусных частиц было обнаружено в Йыгева, Ахтме и Рапла. Меньше всего их выявлено в районе Лаагри. В целом по Эстонии в сточных водах не произошло существенных изменений по сравнению с предыдущей неделей. В Рапла и Йыгева количество коронавируса немного увеличилось.