Джошуа принял вызов чемпиона мира по версии WBC Фьюри

Фьюри намерен провести следующий поединок в декабре. Ранее издание Daily Mail сообщало, что он должен подраться с украинцем Александром Усиком. Поединок планировали провести в Саудовской Аравии за день до финала чемпионата мира по футболу в Катаре – 17 декабря. В воскресенье Фьюри заявил, что готов провести поединок с Джошуа, если сорвется бой с Усиком.

«Спокойно. Я не веду онлайн-дискуссий ради шума. Если ты действительно хочешь подраться, свяжись с 258 MGT (промоутерская компания Джошуа). Я буду готов выйти на ринг в декабре», – написал британец в Twitter.

Фьюри 34 года, в апреле британец нокаутировал соотечественника Диллиана Уайта и второй раз подряд защитил титул WBC, оставшись непобежденным (32 победы и одна ничья). Он неоднократно заявлял о завершении карьеры.