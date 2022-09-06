Британец Энтони Джошуа принял вызов чемпиона мира по версии Всемирного боксерского совета (WBC) Тайсона Фьюри, сообщает РИА Новости.
Джошуа принял вызов чемпиона мира по версии WBC Фьюри
Фьюри намерен провести следующий поединок в декабре. Ранее издание Daily Mail сообщало, что он должен подраться с украинцем Александром Усиком. Поединок планировали провести в Саудовской Аравии за день до финала чемпионата мира по футболу в Катаре – 17 декабря. В воскресенье Фьюри заявил, что готов провести поединок с Джошуа, если сорвется бой с Усиком.
«Спокойно. Я не веду онлайн-дискуссий ради шума. Если ты действительно хочешь подраться, свяжись с 258 MGT (промоутерская компания Джошуа). Я буду готов выйти на ринг в декабре», – написал британец в Twitter.
Фьюри 34 года, в апреле британец нокаутировал соотечественника Диллиана Уайта и второй раз подряд защитил титул WBC, оставшись непобежденным (32 победы и одна ничья). Он неоднократно заявлял о завершении карьеры.
32-летний Джошуа является бывшим чемпионом мира по версиям Всемирной боксерской ассоциации (WBA Super), Всемирной боксерской организации (WBO) и Международной боксерской федерации (IBF). На его счету 24 победы и три поражения, последние два из них британец потерпел в боях против Усика.