Правительство решило заказать десять дополнительных электропоездов

«Число пассажиров поездов продолжает расти, и для все большего числа людей поезд становится более дешевой и удобной альтернативой использованию автомобиля», – сказала министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.

Увеличение числа пассажиров также означает потребность в новых поездах. В 2020 году заказано шесть новых поездов, строительство которых идет по графику, но обязательным условием для запуска является электрификация железнодорожной линии до Тарту. «В то же время мы знаем, что в свете увеличившихся цен на сырье для строительства подорожала и электрификация железной дороги, а для того, чтобы реализовать этот проект, правительство должно также установить приоритеты при электрификации железной дороги в пределах доступных средств», – объяснила Сиккут.

Правительство решило приступить к строительству на железных дорогах подстанций меньшей мощности, что позволило бы не только сэкономить средства, но и удовлетворить первоначальную потребность. Согласно такому решению, работы будут проведены в первую очередь на участках с наибольшей занруженностью, то есть Таллинн-Аэгвийду-Тапа-Тарту, Тапа-Нарва и Юлемисте-(Лагеди)-Маарду-Мууга, при общей стоимости работ в 289,5 млн евро.

Такое решение оставляет возможность осуществлять, помимо пассажирских перевозок, электрифицированные грузовые перевозки в свободное от пассажирского транспорта время на линии Тарту-Мууга и в направлении Нарвы. Также возможно увеличение мощностей транспортных подстанций в будущем, в случае увеличения объемов грузоперевозок. Электрификация линии Аэгвийду-Тарту будет завершена к началу 2025 года.