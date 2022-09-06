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Правительство решило заказать десять дополнительных электропоездов

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Правительство решило заказать десять дополнительных электропоездов
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Правительство одобрило закупку новых дополнительных электричек, поэтому это должно снизить нагрузку на переполненные поезда.
Правительство одобрило закупку новых дополнительных электричек, поэтому это должно снизить нагрузку на переполненные поезда. Фото: Raul Mee

Правительство сегодня утвердило будущие приоритетные направления развития проекта электрификации железной дороги и приобретение десяти новых электропоездов на средства из фонда модернизации. Общая стоимость дополнительных десяти поездов составляет 90,7 млн ​​евро.

«Число пассажиров поездов продолжает расти, и для все большего числа людей поезд становится более дешевой и удобной альтернативой использованию автомобиля», – сказала министр экономики и инфраструктуры Рийна Сиккут.

Увеличение числа пассажиров также означает потребность в новых поездах. В 2020 году заказано шесть новых поездов, строительство которых идет по графику, но обязательным условием для запуска является электрификация железнодорожной линии до Тарту. «В то же время мы знаем, что в свете увеличившихся цен на сырье для строительства подорожала и электрификация железной дороги, а для того, чтобы реализовать этот проект, правительство должно также установить приоритеты при электрификации железной дороги в пределах доступных средств», – объяснила Сиккут.

Правительство решило приступить к строительству на железных дорогах подстанций меньшей мощности, что позволило бы не только сэкономить средства, но и удовлетворить первоначальную потребность. Согласно такому решению, работы будут проведены в первую очередь на участках с наибольшей занруженностью, то есть Таллинн-Аэгвийду-Тапа-Тарту, Тапа-Нарва и Юлемисте-(Лагеди)-Маарду-Мууга, при общей стоимости работ в 289,5 млн евро.

Такое решение оставляет возможность осуществлять, помимо пассажирских перевозок, электрифицированные грузовые перевозки в свободное от пассажирского транспорта время на линии Тарту-Мууга и в направлении Нарвы. Также возможно увеличение мощностей транспортных подстанций в будущем, в случае увеличения объемов грузоперевозок. Электрификация линии Аэгвийду-Тарту будет завершена к началу 2025 года.

Поскольку график и финансирование электрификации железнодорожной сети тесно связаны с развитием всего пассажирского железнодорожного движения и зеленой революцией, правительство также определилось с инвестициями в новые поезда и приняло принципиальное решение о строительстве депо, необходимого для эксплуатации поездов Elron на новом месте в Соодевахе, рядом с планируемым депо Rail Baltic.

К запланированному в 2020 году приобретению шести новых электропоездов добавилась возможность приобретения еще десяти электропоездов. В закупке стоимость одного четырехвагонного электропоезда составит 9,07 млн ​​евро. Приобретение десяти новых двухсистемных электропоездов обойдется в общую сумму 90,7 млн ​​евро и будет покрыто из фонда модернизации.

«Если на железнодорожном участке Таллинн-Тарту, как и планировалось, начнут курсировать шесть новых поездов, спрос на железнодорожные перевозки, несомненно, возрастет и на других линиях. На линиях Таллинн-Тапа и Таллинн-Нарва запланирован запуск еще десяти поездов, в результате чего высвободится часть существующих дизельных и электрических поездов, которые можно будет направить на другие линии с повышенным спросом», – сказала Сиккут.

По словам министра, необходимо развивать инфраструктуру и для дополнительных поездов. Если заказанные шесть электропоездов еще поместятся в депо Elron в Пяэскюла, то дополнительные десять не смогут вместиться, и для них необходимо построить новое депо. Согласно принципиальному решению правительства, AS Eesti Liinirongid планирует построить новое депо в Соодевахе напротив запланированного депо Rail Baltic и соединить два депо галереей.

«Такое решение помогло бы сконцентрировать на одной территории компетенции двух железнодорожных компаний, что позволило бы более эффективно использовать трудовые ресурсы и повысить значимость и привлекательность всей отрасли», – добавила министр. Пока средства, необходимые для строительства нового депо, не будут найдены, придется использовать существующую инфраструктуру.

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