Студия Postimees: в лице Лиз Трасс Украина найдет такого же верного союзника, каким был Борис Джонсон?

- Еврокомиссия вчера утвердила план отказа от соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ с 12 сентября. Россиянам придется больше платить за европейские визы и дольше ждать их получения. Как сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, с Россией больше нельзя вести дела как обычно. По ее словам, упрощение визового режима — это был знак доверия, которое оказалось полностью разрушено агрессивной войной России. Если Россия станет еще агрессивнее, можно ли ожидать, что в один момент тот запрет на выдачу виз, который собираются ввести пока только страны-соседи РФ, станет общеевропейской мерой?

- Замглавы назначенной Россией так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум о присоединении Херсона и области к России будет поставлен на паузу. Он объявил отсрочку референдума соображениями безопасности и сообщил, что голосование состоится не раньше, чем в регионе будут прекращены боевые действия. Следует ли из этого заявления, что Россия уже очень серьезно воспринимает риск потерять контроль над некоторыми оккупированными территориями, особенно — в Херсонской и Запорожской областях?

- В понедельник суд в Москве аннулировал лицензию СМИ, выданную «Новой газете». В тот же день к 22 годам лишения свободы был приговорен журналист Иван Сафронов, которого признали виновным в шпионаже в пользу чешской разведки. Дмитрий Песков сказал на днях, что популярный эстрадный артист Максим Галкин стал за рубежом вести себя враждебно в отношении России и что это не оставлено в Кремле без внимания. Вероятно, всеми этими судебными решениями и заявлениями российскому обществу посылается прозрачный сигнал, что отныне любое диссидентство будет караться в РФ очень сурово?