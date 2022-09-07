Владимир Зеленский вчера поздно вечером заявил, что он стал первым иностранным лидером, который провел телефонный разговор с Лиз Трасс после ее назначения на должность премьер-министра Великобритании. Трасс сменила на посту премьера Бориса Джонсона, кого было принято считать едва ли не самым главным союзником Украины во время войны. Можно ли быть уверенным, что поддержка Киева со стороны Лондона не ослабнет? Об этом и многом другом ведущий студии Postimees побеседует сегодня с политологом Кармо Тюйром.
Студия Postimees: в лице Лиз Трасс Украина найдет такого же верного союзника, каким был Борис Джонсон?
- Еврокомиссия вчера утвердила план отказа от соглашения об упрощенном визовом режиме с РФ с 12 сентября. Россиянам придется больше платить за европейские визы и дольше ждать их получения. Как сказала глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, с Россией больше нельзя вести дела как обычно. По ее словам, упрощение визового режима — это был знак доверия, которое оказалось полностью разрушено агрессивной войной России. Если Россия станет еще агрессивнее, можно ли ожидать, что в один момент тот запрет на выдачу виз, который собираются ввести пока только страны-соседи РФ, станет общеевропейской мерой?
- Замглавы назначенной Россией так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум о присоединении Херсона и области к России будет поставлен на паузу. Он объявил отсрочку референдума соображениями безопасности и сообщил, что голосование состоится не раньше, чем в регионе будут прекращены боевые действия. Следует ли из этого заявления, что Россия уже очень серьезно воспринимает риск потерять контроль над некоторыми оккупированными территориями, особенно — в Херсонской и Запорожской областях?
- В понедельник суд в Москве аннулировал лицензию СМИ, выданную «Новой газете». В тот же день к 22 годам лишения свободы был приговорен журналист Иван Сафронов, которого признали виновным в шпионаже в пользу чешской разведки. Дмитрий Песков сказал на днях, что популярный эстрадный артист Максим Галкин стал за рубежом вести себя враждебно в отношении России и что это не оставлено в Кремле без внимания. Вероятно, всеми этими судебными решениями и заявлениями российскому обществу посылается прозрачный сигнал, что отныне любое диссидентство будет караться в РФ очень сурово?
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