Тюйр: Европа оставляет россиянам личные дверцы для эвакуации из коллективного танка

Даже по российским законам нельзя проводить референдумы и выдвигать инициативы по их проведению в тех регионах, где действует военное положение. Да, на этих оккупированных территориях, которые Россия хочет включить в свой состав, официально военное положение не объявлено, но все же понимают, что там идет самая настоящая война. В таких условиях проведение референдумов крайне затруднено. В решении отложить эти референдумы можно увидеть признаки того, что у кого-то в российском руководстве все-таки остается разум.
- Президент США Джо Байден принял решение не признавать Россию государством, спонсирующим терроризм, о чем вчера вечером заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, Вашингтон не считает, что это наиболее эффективный или сильный вариант действий для привлечения России к ответственности. Разумно ли это решение администрации Байдена, не является ли оно проявлением слабости со стороны Белого дома?
- Когда США присваивают такой статус какой-то стране, это не является символическим шагом. Это не просто слова. С присвоением стране такого статуса автоматически запускается юридическая цепочка действий, в результате которой это государство изолируется ото всех международных экономических и политических процессов. Против этой страны автоматически вводятся самые жесткие санкции во всех сферах, которые только можно вообразить. Замораживаются все активы этой страны.
Вероятно, администрация Байдена считает, что для такой меры момент еще не наступил. Не знаю, что является той критической чертой, при достижении которой США наделят Россию таким статусом. Может быть, это как раз та самая катастрофа на Запорожской АЭС, об угрозе которой так часто говорится в последнее время. Пока ситуация выглядит так, что Вашингтон решил почему-то перестраховаться. С другой стороны, можно предположить, что у американских властей есть какая-то информация, указывающая на вероятное скорое окончание военного конфликта, и поэтому Вашингтон полагает, что сейчас было бы вредно обострять ситуацию таким радикальным решением.
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