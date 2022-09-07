Тюйр: Европа оставляет россиянам личные дверцы для эвакуации из коллективного танка

- Также Владимир Зеленский сообщил на днях, что поговорил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и обратил ее внимание на необходимость подготовки восьмого пакета санкций в отношении России, который должен содержать также запрет на выдачу виз гражданам Российской Федерации. Как сказал Зеленский, если граждане России поддерживают террор против Украины и всей Европы, молча наблюдают за геноцидом в Украине, то они не должны иметь возможность использовать Европу для развлечений и веселья. Наверное, с учетом того, что главы МИДов стран ЕС на прошлой неделе в Праге об общеевропейском запрете на выдачу виз не договорились, в восьмом пакете такой меры ждать не приходится?

- Конечно, в какой-то момент Евросоюз может принять общее решение по запрету на выдачу виз, но для этого должно случиться что-то очень экстраординарное. Ну, например, такой общий запрет может состояться, если действительно произойдет что-то ужасное на Запорожской АЭС. В случае каких-то совершенно жутких действий со стороны России Евросоюз может занять более жесткую позицию по визовому вопросу.