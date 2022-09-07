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Тюйр: Европа оставляет россиянам личные дверцы для эвакуации из коллективного танка

Павел Соболев
, журналист
Тюйр: Европа оставляет россиянам личные дверцы для эвакуации из коллективного танка
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  • Смена Джонсона на Трасс может привести только к минимальной корректировке внешней политики Лондона
  • Ограничения прав на передвижение вступают в противоречие с идеей, из которой вырос Евросоюз
  • Решение США не записывать РФ в спонсоры терроризма может быть признаком скорого окончания войны

В очередной передаче портала Rus.Postimees, посвященной военной обстановке в Украине и международной политической ситуации, политолог Кармо Тюйр среди прочего ответил на вопросы, касающиеся влияния вступления в должность британского премьера Лиз Трасс на международную поддержку Украины, а также призывов Владимира Зеленского включить в восьмой пакет санкций ЕС строгие визовые ограничения для россиян.

- Владимир Зеленский вчера поздно вечером заявил, что он стал первым иностранным лидером, который провел телефонный разговор с Лиз Трасс после ее назначения на должность премьер-министра Великобритании. Трасс сменила на посту премьера Бориса Джонсона, которого было принято считать едва ли не самым главным союзником Украины во время войны. Можно ли быть уверенным, что поддержка Киева со стороны Лондона и всего Запада не ослабеет?

- В таких странах, как Великобритания, внешняя политика не так уж сильно зависит от конкретных личностей, от того, кто занимает пост главы правительства или министра иностранных дел. У Великобритании есть свое общее институциональное отношение к своим партнерам и к тем странам, которые ее партнерами не являются, и конкретный человек на посту премьера или главы МИДа может отклоняться от этого отношения только на очень незначительные величины.

Заместитель главы верхней палаты российского парламента Константин Косачев в своем телеграм-канале по поводу смены Бориса Джонсона на Лиз Трасс написал примерно так, что, мол, России от этого ни жарко, ни холодно. И это наверняка правда, потому что позиция Великобритании в отношении войны со вступлением Трасс в должность абсолютно не изменится.

Лиз Трасс в своих первых выступлениях после утверждения премьером высказывается в отношении Владимира Путина очень резко. Она и раньше позволяла себе очень жесткие заявления в его адрес. Ну, возможно, сейчас она немножко увлекается, когда винит только Путина во всех нынешних проблемах Великобритании, например, в удорожании энергии. Конечно, энергия в каких-то объемах подорожала бы и без развязанной Путиным войны, потому что счета за электричество и так бы выросли из-за т.н. зеленого поворота.

- Также Владимир Зеленский сообщил на днях, что поговорил с главой Еврокомиссии Урсулой фон дер Ляйен и обратил ее внимание на необходимость подготовки восьмого пакета санкций в отношении России, который должен содержать также запрет на выдачу виз гражданам Российской Федерации. Как сказал Зеленский, если граждане России поддерживают террор против Украины и всей Европы, молча наблюдают за геноцидом в Украине, то они не должны иметь возможность использовать Европу для развлечений и веселья. Наверное, с учетом того, что главы МИДов стран ЕС на прошлой неделе в Праге об общеевропейском запрете на выдачу виз не договорились, в восьмом пакете такой меры ждать не приходится?

- Конечно, в какой-то момент Евросоюз может принять общее решение по запрету на выдачу виз, но для этого должно случиться что-то очень экстраординарное. Ну, например, такой общий запрет может состояться, если действительно произойдет что-то ужасное на Запорожской АЭС. В случае каких-то совершенно жутких действий со стороны России Евросоюз может занять более жесткую позицию по визовому вопросу.

Однако трудно забыть о том, что в основе идеи единой Европы, из которой, по сути, и вырос Евросоюз, лежат четыре свободы, и одна из этих свобод — свобода перемещения лиц через границы. Конечно, с формальной точки зрения она должна распространяться только на жителей стран сообщества, но можно сказать, что за последние тридцать лет эта свобода как бы вошла в генетический код Евросоюза. Отказать в этой свободе хоть кому-то — очень сложно для ЕС. И особенно сложно по той причине, что сам по себе принцип коллективной вины очень плохо воспринимается Европейским союзом.

В России в последние годы в качестве чего-то вроде национальной идеи культивировался такой план, что, мол, сначала надо встать с колен, а потом надо сесть в танк. Я думаю, что Западу важно сохранять возможность для индивидуального выхода россиян из этого коллективного танка. Все россияне не должны оставаться в этом танке заложниками.

Всем же известна эта появившаяся в Латвии идея, что при получении виз или при пересечении границ граждане России могли бы подписывать бумагу о том, что они осуждают агрессию России против Украины. Это действительно могло бы работать. Это стало бы своего рода индивидуальной дверцей для каждого россиянина, через которую он мог бы, так сказать, покинуть танк. У каждого гражданина России появилась бы возможность сделать свой собственный выбор. Повторюсь, держать всех россиян в танке, мне кажется, неправильно.

- Замглавы назначенной Россией так называемой военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что референдум о присоединении Херсона и области к России будет поставлен на паузу. Он объявил отсрочку референдума соображениями безопасности и сообщил, что голосование состоится не раньше, чем в регионе будут прекращены боевые действия. Следует ли из этого заявления, что Россия уже очень серьезно воспринимает риск потерять контроль над некоторыми оккупированными территориями, особенно — в Херсонской и Запорожской областях?

- Российская власть часто демонстрировала в последнее время очень глупое поведение, но все-таки не следует думать, что в российском политическом и военном руководстве сидят только глупцы. Наверняка там есть люди, которые отдают себе отчет в реальном положении дел и умеют анализировать доклады разведки и спецслужб. Нет сомнений, что в этих докладах с фронтов содержится информация о том, что война приближается к тем территориям, которые Россия хотела бы присоединить.

Даже по российским законам нельзя проводить референдумы и выдвигать инициативы по их проведению в тех регионах, где действует военное положение. Да, на этих оккупированных территориях, которые Россия хочет включить в свой состав, официально военное положение не объявлено, но все же понимают, что там идет самая настоящая война. В таких условиях проведение референдумов крайне затруднено. В решении отложить эти референдумы можно увидеть признаки того, что у кого-то в российском руководстве все-таки остается разум.

- Президент США Джо Байден принял решение не признавать Россию государством, спонсирующим терроризм, о чем вчера вечером заявила официальный представитель Белого дома Карин Жан-Пьер. По ее словам, Вашингтон не считает, что это наиболее эффективный или сильный вариант действий для привлечения России к ответственности. Разумно ли это решение администрации Байдена, не является ли оно проявлением слабости со стороны Белого дома?

- Когда США присваивают такой статус какой-то стране, это не является символическим шагом. Это не просто слова. С присвоением стране такого статуса автоматически запускается юридическая цепочка действий, в результате которой это государство изолируется ото всех международных экономических и политических процессов. Против этой страны автоматически вводятся самые жесткие санкции во всех сферах, которые только можно вообразить. Замораживаются все активы этой страны.

Вероятно, администрация Байдена считает, что для такой меры момент еще не наступил. Не знаю, что является той критической чертой, при достижении которой США наделят Россию таким статусом. Может быть, это как раз та самая катастрофа на Запорожской АЭС, об угрозе которой так часто говорится в последнее время. Пока ситуация выглядит так, что Вашингтон решил почему-то перестраховаться. С другой стороны, можно предположить, что у американских властей есть какая-то информация, указывающая на вероятное скорое окончание военного конфликта, и поэтому Вашингтон полагает, что сейчас было бы вредно обострять ситуацию таким радикальным решением.

Смотрите передачу целиком в повторе!

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