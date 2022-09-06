Любителей книг и чтения ждут на Литературной улице в Кадриорге

Символично, но и не случайно, что книжные палатки будут установлены в самом книжном уголке Таллинна. На улице имени поэтессы Лидии Койдулы расположены два музея эстонских писателей-классиков – Антона Хансена Таммсааре и Эдуарда Вильде. Теперь там открыт и дом-музей писателя и режиссера Мати Унта. По задумке организаторов, фестиваль привлечет внимание к чтению, к литературному наследию, расширит литературное пространство для общественности, познакомит с писателями и переводчиками, даст широкую панораму книжных новинок.

«Приняв участие в фестивале в прошлом году, мы поняли, что это нам просто необходимо. Мы уже три года не ездим на международные книжные выставки. За годы пандемии значительно сократились возможности встреч с читателями и здесь, в Эстонии. Только весной этого года мы смогли встретиться с нашими читателями в петровской таможне в Палдиски, – сказала руководитель издательства Aleksandra Нэлли Абашина-Мельц. – Поэтому мы ищем любую возможность рассказать о нашей работе и показать наши книги. Ведь слово воздействует сильнее, чем музыка и живопись. Музыка и живопись воздействуют здесь и сейчас, мгновенно находя отклик у зрителя и слушателя. А хорошо сказанное слово, хорошо выраженная мысль, запечатленные в книге, проникают глубоко и остаются надолго. На Литературной улице бывает самая разная публика: люди идут гулять в парк с детьми, и, возможно, заинтересуются книгами нашего издательства».