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Члены Нарвского горсобрания встретились с Каллас

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Члены Нарвского горсобрания встретились с Каллас
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Члены городского собрания Нарвы собрались сегодня в Таллинне в Доме Стенбока, чтобы встретиться с премьер-министром Каей Каллас (Партия реформ).

На встречу по приглашению Каи Каллас приехали представители Нарвского горсобрания. Премьер-министр также встречалась с Нарвским горсобранием в начале августа, до переноса танка-памятника.

Если целью встречи в августе был вопрос о советских памятниках в Нарве, то на сегодняшней встрече Каллас хочет сосредоточиться на будущем.

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