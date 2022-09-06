Члены городского собрания Нарвы собрались сегодня в Таллинне в Доме Стенбока, чтобы встретиться с премьер-министром Каей Каллас (Партия реформ).
Члены Нарвского горсобрания встретились с Каллас
Члены Нарвского горсобрания встретились с Каллас
На встречу по приглашению Каи Каллас приехали представители Нарвского горсобрания. Премьер-министр также встречалась с Нарвским горсобранием в начале августа, до переноса танка-памятника.
Если целью встречи в августе был вопрос о советских памятниках в Нарве, то на сегодняшней встрече Каллас хочет сосредоточиться на будущем.
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