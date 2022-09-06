Еврокомиссия отменила упрощенный визовый режим с Россией

Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон. По ее словам, решение о приостановке может заработать с понедельника, 12 сентября.

«Граждане России не должны иметь легкого доступа в ЕС, и, конечно, быть туристами в ЕС не является фундаментальным правом. Еврокомиссия сегодня приняла предложение полностью приостановить соглашение об упрощении визового режима с Россией. Я уверена, что Совет ЕС быстро утвердит это предложение, и в понедельник утром у нас будет новый визовый режим в отношении России», – заявила Юханссон.

Теперь россияне столкнутся с более продолжительными и дорогостоящими процедурами получения виз в ЕС, усложнится получение многократных виз. В частности, визовый сбор вырастет с €35 до €80, сроки выдачи могут увеличиться до шести месяцев. При этом выдачу долгосрочных и многократных виз значительно сократят или вовсе отменят.