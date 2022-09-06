Еврокомиссия утвердила предложение о полной остановке действия соглашения об упрощении визового режима с Россией.
Еврокомиссия отменила упрощенный визовый режим с Россией
Об этом заявила еврокомиссар по внутренним делам Ильва Юханссон. По ее словам, решение о приостановке может заработать с понедельника, 12 сентября.
«Граждане России не должны иметь легкого доступа в ЕС, и, конечно, быть туристами в ЕС не является фундаментальным правом. Еврокомиссия сегодня приняла предложение полностью приостановить соглашение об упрощении визового режима с Россией. Я уверена, что Совет ЕС быстро утвердит это предложение, и в понедельник утром у нас будет новый визовый режим в отношении России», – заявила Юханссон.
Теперь россияне столкнутся с более продолжительными и дорогостоящими процедурами получения виз в ЕС, усложнится получение многократных виз. В частности, визовый сбор вырастет с €35 до €80, сроки выдачи могут увеличиться до шести месяцев. При этом выдачу долгосрочных и многократных виз значительно сократят или вовсе отменят.
Россиянам будут выдавать однократную шенгенскую визу строго под даты поездки. Тем не менее обладатели действующих многократных виз по-прежнему могут въезжать в страны ЕС до окончания срока их действия.