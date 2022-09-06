Член Центристской партии Михаил Стальнухин в конце прошлой недели назвал эстонское правительство фашистами и нацистами, причем формулировка была такой, что теперь каждый эстонец, выступающий за снос советских памятников, чувствует себя «фашистом».
Для подписчиков
Мэр Раквере: Стальнухин и меня назвал фашисткой
Мэр Раквере: Стальнухин и меня назвал фашисткой
Мэр Раквере Трийн Варек состоит в той же партии, что и Стальнухин. На момент написания этого материала Центристская партия еще не заняла какой-либо публичной и официальной позиции в отношении Стальнухина. Как к этому относится мэр Раквере?
Ключевые слова