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Мэр Раквере: Стальнухин и меня назвал фашисткой

Айвар Ояперв
, журналист
Мэр Раквере: Стальнухин и меня назвал фашисткой
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Трийн Варек.
Трийн Варек. Фото: Ain Liiva

Член Центристской партии Михаил Стальнухин в конце прошлой недели назвал эстонское правительство фашистами и нацистами, причем формулировка была такой, что теперь каждый эстонец, выступающий за снос советских памятников, чувствует себя «фашистом».

Мэр Раквере Трийн Варек состоит в той же партии, что и Стальнухин. На момент написания этого материала Центристская партия еще не заняла какой-либо публичной и официальной позиции в отношении Стальнухина. Как к этому относится мэр Раквере?

С какими чувствами вы находитесь в партии, членом которой до сих пор является некто Михаил Стальнухин, называющий всех эстонцев, в том числе и меня, фашистами?

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