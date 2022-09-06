Мэр Раквере: Стальнухин и меня назвал фашисткой

Мэр Раквере Трийн Варек состоит в той же партии, что и Стальнухин. На момент написания этого материала Центристская партия еще не заняла какой-либо публичной и официальной позиции в отношении Стальнухина. Как к этому относится мэр Раквере?

С какими чувствами вы находитесь в партии, членом которой до сих пор является некто Михаил Стальнухин, называющий всех эстонцев, в том числе и меня, фашистами?