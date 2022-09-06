Правление Центристкой партии собралось на внеочередное заседание, чтобы решить, сможет ли оставаться в партии ее многолетний член Михаил Стальнухин.
ГАЛЕРЕЯ ⟩ Центристы вынесли решение относительно членства Стальнухина в партии
Центристы вынесли решение относительно членства Стальнухина в партии
По итогам собрания было принято решение исключить Михаила Стальнухина из Центристской партии, в которой он состоял с 18 декабря 1996 года.
Напомним, что в конце прошлой недели он назвал эстонское правительство фашистами и нацистами.
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