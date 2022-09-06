Власти Риги не могут принудить посольство России сменить табличку с названием улицы

Как сообщалось ранее, после того, как Россия начала войну в Украине, Рижская дума приняла решение переименовать участок улицы Антонияс, где находится посольство России в Латвии, в улицу Независимости Украины, пишет RUS TVNET.

В самоуправлении пояснили, что соответствующие таблички с названием улицы изготовлены и переданы в консульский отдел Министерства иностранных дел, который может попросить посольство России установить их.

Самоуправление не может наказать посольство за то, что оно не разместило на здании таблички с названием улицы, поскольку этого недопустимо по Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Рижская дума проинформировала МИД о том, что таблички с названием улицы на посольстве России не были заменены в течение трех месяцев с момента принятия решения.

Решение об изменении названия улицы было отправлено по почте на три измененных адреса, в том числе посольству России.