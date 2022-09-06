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Власти Риги не могут принудить посольство России сменить табличку с названием улицы

rus.postimees.ee
Власти Риги не могут принудить посольство России сменить табличку с названием улицы
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Акции протеста напротив посольства Латвии в Риге
Акции протеста напротив посольства Латвии в Риге Фото: Paula Čurkste/LETA

Рижское самоуправление не может принудить посольство России сменить табличку с названием улицы на здании посольства, пояснили агентству LETA в самоуправлении.

Как сообщалось ранее, после того, как Россия начала войну в Украине, Рижская дума приняла решение переименовать участок улицы Антонияс, где находится посольство России в Латвии, в улицу Независимости Украины, пишет RUS TVNET.

В самоуправлении пояснили, что соответствующие таблички с названием улицы изготовлены и переданы в консульский отдел Министерства иностранных дел, который может попросить посольство России установить их.

Самоуправление не может наказать посольство за то, что оно не разместило на здании таблички с названием улицы, поскольку этого недопустимо по Венской конвенции о дипломатических отношениях.

Рижская дума проинформировала МИД о том, что таблички с названием улицы на посольстве России не были заменены в течение трех месяцев с момента принятия решения.

Решение об изменении названия улицы было отправлено по почте на три измененных адреса, в том числе посольству России.

Другим владельцам зданий за отсутствие табличек с новым названием улицы грозит предупреждение или штраф в размере от 10 до 150 евро.

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