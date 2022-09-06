Пилоты Lufthansa отменили забастовку

Пилоты немецкой авиакомпании Lufthansa не будут проводить новую забастовку, поскольку им удалось достичь компромисса в вопросах улучшения условий труда и повышения зарплат. На переговорах с представителями авиаперевозчика было найдено «промежуточное решение», заявили в профсоюзном объединении пилотов Vereinigung Cockpit (VC) во вторник, 6 сентября. Комплексный пакет мер по существу согласован и ожидает проработки в ближайшие дни, добавили в профсоюзе, не приводя подробностей.

Всего несколькими часами ранее VC сообщил о намерении пилотов выйти на двухдневную стачку 7 и 8 сентября. В то же время директор Lufthansa по персоналу Михаэль Ниггеман в преддверии нового раунда переговоров отмечал, что сотрудники компании «предпочли бы летать, а не ходить на забастовки».

Сотни отмененных рейсов из-за забастовки второго сентября

Пилоты Lufthansa второго сентября уже устраивали однодневную стачку, которая привела к отмене более 800 рейсов из Германии, затронув около 130 тысяч авиапассажиров как на внутренних, так и международных направлениях. По данным авиаперевозчика, в результате забастовки компания понесла ущерб в 32 миллиона евро.