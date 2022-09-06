Вт, 6.09.2022
Погода
Гороскоп
Подписка
Контакты
Реклама
Рассылка
EST
ENG
Искать

Россия отменила безвизовый въезд для японцев на Курильские острова

Интерфакс
Россия отменила безвизовый въезд для японцев на Курильские острова
Facebook Messenger LinkedIn OK Telegram Twitter
Comments
Михаил Мишустин.
Михаил Мишустин. Фото: Scapnix

Премьер России Михаил Мишустин подписал распоряжение о прекращении действия Соглашения об организации максимально облегченного посещения островов Кунашир, Итуруп и островов Малой Курильской гряды (Сахалинская область) японскими гражданами – бывшими жителями островов и членами их семей.

МИДу России поручено уведомить японскую сторону о принятом решении. Распоряжение правительства РФ датировано 3 сентября 2022 года.

21 марта МИД РФ объявил об ответных мерах на санкционные решения Японии. Отмечалось, что принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 г. и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года.

В рамках межправительственного соглашения 1968 года японские граждане получили возможность по упрощенной системе приезжать на Курилы с целью посещения могил своих предков. В рамках межправительственного соглашения 1991 года осуществляются безвизовые обмены между жителями Курил и Японии, документом от 1999 года введено свободное посещение бывших мест проживания на Курилах гражданами Японии.

Ключевые слова
Наверх