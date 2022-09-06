Россия отменила безвизовый въезд для японцев на Курильские острова

21 марта МИД РФ объявил об ответных мерах на санкционные решения Японии. Отмечалось, что принято решение о прекращении безвизовых поездок японских граждан на основе соглашений о безвизовых обменах между южными Курильскими островами Российской Федерации и Японией от 1991 г. и о максимально облегченных посещениях бывшими японскими жителями южных Курил мест своего прежнего проживания от 1999 года.