«Новости в 7» за 6 сентября: встреча Каи Каллас с нарвскими депутатами, Михаил Стальнухин против «фашистов» и репортаж с заезда стрит-рейсеров

Сегодня в выпуске:

– Танк и другие советские монументы в Нарве демонтировали, что дальше? Этот вопрос сегодня обсуждался на встрече депутатов нарвского городского собрания и премьер-министра Эстонии.

– Короткие новости: кто может спасти спасателей от бедности, насколько повысят «минималку» и погрузятся ли улицы Таллинна во тьму этими осенью и зимой из-за высоких цен на электричество.

– Некогда популярный центрист Михаил Стальнухин может быть исключен из партии за то, что использовал в отношении правительства слова «нацисты» и «фашисты». Наш корреспондент в Ида-Вирумаа взял комментарий у скандального политика

– Международная панорама: наличие шенгена не гарантирует россиянам въезд в ЕС; президент Джо Байден считает, что Россию не следует объявлять страной – спонсором терроризма.

– Стрит-рейсинг или уличные гонки – опасное развлечение или первый шаг к автоспорту?