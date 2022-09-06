Об этом и не только – в тележурнале «Новости в 7». Каждый рабочий день в 19:00 ведущие программы Дмитрий Кукушкин и Майя Виленчик, и наши корреспонденты знакомят страну с важной и интересной информацией из разных уголков Эстонии и из-за рубежа.
«Новости в 7» за 6 сентября: встреча Каи Каллас с нарвскими депутатами, Михаил Стальнухин против «фашистов» и репортаж с заезда стрит-рейсеров
Сегодня в выпуске:
– Танк и другие советские монументы в Нарве демонтировали, что дальше? Этот вопрос сегодня обсуждался на встрече депутатов нарвского городского собрания и премьер-министра Эстонии.
– Короткие новости: кто может спасти спасателей от бедности, насколько повысят «минималку» и погрузятся ли улицы Таллинна во тьму этими осенью и зимой из-за высоких цен на электричество.
– Некогда популярный центрист Михаил Стальнухин может быть исключен из партии за то, что использовал в отношении правительства слова «нацисты» и «фашисты». Наш корреспондент в Ида-Вирумаа взял комментарий у скандального политика
– Международная панорама: наличие шенгена не гарантирует россиянам въезд в ЕС; президент Джо Байден считает, что Россию не следует объявлять страной – спонсором терроризма.
– Стрит-рейсинг или уличные гонки – опасное развлечение или первый шаг к автоспорту?
Эти и другие новости в выпуске информационного журнала «Новости в 7» на «Канале 7» за 6 сентября.