Председатель Центристской партии Юри Ратас прокомментировал сегодняшнее решение правления, согласно которому депутат Рийгикогу и член Нарвской городского собрания Михаил Стальнухин исключен из партии.
Ратас: Стальнухин не смог убедить правление партии в своей правоте
«Каждый член партии, особенно член Рийгикогу, должен понимать вес и значение своих слов. Эстония – свободная и демократическая страна, где каждый имеет право на свое мнение, но это было неправильное и опасное заявление, не соответствующее ценностям Центристской партии, – отметил Ратас, – Михаил Стальнухин не убедил правление в своей правоте, а мы не убедили его».
«Центристская партия стоит за каждого жителя Эстонии, независимо от его родного языка, и мы все должны работать вместе, чтобы вместе смотреть в будущее», – сказал Ратас, добавив, что долг всех политиков – объединить общество в это трудное время, а не разрывать его на части и не противопоставлять сообщества.
«К сожалению, Михаил Стальнухин в этом ошибся», – заключил он.
Напомним, Стальнухин заявил, что считает нацистами тех, кто сносит памятники советским солдатам.
«Я знаю только одну силу, которая мечтает снять все, что посвящено воинам-освободителям. Это фашисты, это откровенные нацисты, – сказал Стальнухин. – Независимо от того, кем они себя называют: демократы, либералы, реформисты, правые – как угодно. Для меня они теперь просто обычные рядовые фашисты. Они борются с теми, кто боролся против нацизма. И с тем, что мы живем в стране, где официальная идеология – это идеология поддержки нацистов – к этой мысли нам еще всем предстоит привыкнуть».