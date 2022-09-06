Ратас: Стальнухин не смог убедить правление партии в своей правоте

«Каждый член партии, особенно член Рийгикогу, должен понимать вес и значение своих слов. Эстония – свободная и демократическая страна, где каждый имеет право на свое мнение, но это было неправильное и опасное заявление, не соответствующее ценностям Центристской партии, – отметил Ратас, – Михаил Стальнухин не убедил правление в своей правоте, а мы не убедили его».

«Центристская партия стоит за каждого жителя Эстонии, независимо от его родного языка, и мы все должны работать вместе, чтобы вместе смотреть в будущее», – сказал Ратас, добавив, что долг всех политиков – объединить общество в это трудное время, а не разрывать его на части и не противопоставлять сообщества.

«К сожалению, Михаил Стальнухин в этом ошибся», – заключил он.

Напомним, Стальнухин заявил, что считает нацистами тех, кто сносит памятники советским солдатам.