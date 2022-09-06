Премьер-министр Британии Лиз Трасс вступила в должность и рассказала о своих планах

Как отмечает политический корреспондент Би-би-си Иона Уэллс, речь премьера была не длинной и не такой оптимистичной и энергичной, как у ее предшественника. Тон Трасс отражал некоторые стоящие перед новым правительством проблемы – в частности, войну в Украине и рост счетов за электроэнергию, – и заметно отличался от напористой манеры ее предшественника Бориса Джонсона.

Новая глава правительства Ее Величества

Лиз Трасс на аудиенции у королевы Фото: PA Media

Лиз Трасс вступила в должность после встречи с королевой Елизаветой II в ее резиденции в Балморале под Абердином.

Для проведения формальной церемонии назначения Трасс и бывшему премьеру Борису Джонсону пришлось проделать путь в 750 с лишним километров (в одну сторону), прилетев в Шотландию на двух разных самолетах, как того требуют правила безопасности – такие же, как для высокопоставленных членов королевской семьи, которые всегда путешествуют порознь.

Как уточняет корреспондент Би-би-си Шон Кофлан, освещающий события в королевской семье, за более чем 60-летнее царствование Елизаветы II это первый случай, когда аудиенция с новым премьером прошла не в принадлежащем государству Букингемском дворце, а в частной резиденции монарха.

Самолеты ожидают Джонсона и Трасс в аэропорту Абердина Фото: BBC