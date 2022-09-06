Королева Великобритании Елизавета II в Балморале приняла отставку Бориса Джонсона и одобрила назначение Лиз Трасс новым премьер-министром страны, формально поручив ей сформировать новое правительство. Свой кабинет Лиз Трасс будет формировать сама, и в ходе своей первой речи на новом посту премьер обрисовала основные направления своей политики.
Премьер-министр Британии Лиз Трасс вступила в должность и рассказала о своих планах
Лиз Трасс, одержавшая победу в борьбе за пост лидера Консервативной партии Великобритании, выступила со своим первым обращением к жителям страны в качестве премьер-министра.
За пару часов до этого Трасс официально вступила в должность в ходе аудиенции с королевой Елизаветой II. Вопреки сложившейся традиции встреча прошла не в Букингемском дворце, а в резиденции монарха в шотландском Балморале.
Обращение Трасс – третьей женщины-премьера в истории страны – не слишком отличалось от аналогичных выступлений ее предшественников.
Отдав должное своему предшественнику Борису Джонсону и назвав его весьма влиятельным премьером, Трасс начала с того, что заявила, что великой Британию делает фундаментальная вера в свободу, предпринимательство и честное соблюдение правил.
Она пообещала, что новое правительство превратит Великобританию в амбициозную страну с высокооплачиваемой работой, безопасными улицами и возможностями, которых заслуживает каждый из ее граждан.
Премьер напомнила свой план по развитию экономики за счет снижения налогов и проведения реформ, который она активно продвигала в ходе предвыборной кампании.
Как и все ее предшественники, в числе основных приоритетов бюджетных расходов Трасс назвала британскую Национальную службу здравоохранения (NHS), пообещав поставить ее на прочную основу. Аналогичное обещание – пусть и в разных формулировках – давали при вступлении в должность все британские премьеры с момента основания NHS в 1948 году.
Трасс, занимавшая до последнего времени пост министра иностранных дел, также заявила, что планирует на практике справиться с энергетическим кризисом, который, по ее словам, был вызван путинской войной.
Как отмечает политический корреспондент Би-би-си Иона Уэллс, речь премьера была не длинной и не такой оптимистичной и энергичной, как у ее предшественника. Тон Трасс отражал некоторые стоящие перед новым правительством проблемы – в частности, войну в Украине и рост счетов за электроэнергию, – и заметно отличался от напористой манеры ее предшественника Бориса Джонсона.
Новая глава правительства Ее Величества
Лиз Трасс вступила в должность после встречи с королевой Елизаветой II в ее резиденции в Балморале под Абердином.
Для проведения формальной церемонии назначения Трасс и бывшему премьеру Борису Джонсону пришлось проделать путь в 750 с лишним километров (в одну сторону), прилетев в Шотландию на двух разных самолетах, как того требуют правила безопасности – такие же, как для высокопоставленных членов королевской семьи, которые всегда путешествуют порознь.
Как уточняет корреспондент Би-би-си Шон Кофлан, освещающий события в королевской семье, за более чем 60-летнее царствование Елизаветы II это первый случай, когда аудиенция с новым премьером прошла не в принадлежащем государству Букингемском дворце, а в частной резиденции монарха.
Отчасти это объясняется преклонным возрастом Елизаветы: в этом году королеве исполнилось 96 лет и выполнять свои конституционные обязанности ей становится все сложнее. Однако, несмотря на опасения по поводу ее здоровья, глава государства в очередной раз ясно дала понять, что одну из своих важнейших функций - надзор за передачей власти в стране - она выполнить вполне способна и, более того, готова (то есть не собирается ее никому перепоручать).
Впрочем, в истории страны этот случай не первый. В прошлом, до восшествия Елизаветы II на престол в 1953 году, назначение новых премьеров не всегда происходило в Лондоне.
Так, Герберт Асквит, 52-й премьер-министр Великобритании от Либеральной партии, в 1908 году вынужден был отправиться на аудиенцию к Эдуарду VII во французский Биарриц, просто потому что именно там любивший развлечения монарх проводил отпуск.
Аудиенции королевы с Лиз Трасс и Борисом Джонсоном проходили в так называемой зеленой гостиной замка Балморал, в которой обычно отдыхают члены королевской семьи.
Неудивительно, что фотографы попадают туда весьма редко. В утреннем пресс-релизе Балморала упоминается, что пол гостиной устилает ковер цвета мяты, там стоят диваны в тон, имеется большой камин с зеркалом над ним и несколько картин с изображением лошадей.
По мнению экспертов в области дизайна, убранство и цвет комнаты символизируют процветание, свежесть и прогресс. Интерьер также способствует снятию напряжения, что наверняка пришлось как нельзя кстати Лиз Трасс, которой не слишком хорошо даются публичные выступления.
На Даунинг-стрит ее уже ожидают, и в первых рядах – бессменный символ резиденции британских премьеров, кот Ларри, носящий официальный титул главного мышелова Британии.
Ларри - пожалуй, единственная несменяемая фигура на Даунинг-стрит. На его веку (а на пост Ларри был назначен в 2011 году, вскоре после победы на выборах Дэвида Кэмерона) в отставку ушли уже три британских премьера, и сейчас он ожидает прибытия очередного, четвертого главы кабинета – Лиз Трасс.
Пока неизвестно, есть ли у членов семьи Трасс собственные животные и любят ли они котов в принципе, но в данном случае это совершенно неважно.
Кот Ларри, состоящий в должности Главного мышелова кабинета министров, – неприкасаем.
Ему 15 лет, он бывший питомец знаменитого приюта для животных в Баттерси, и, как шутят на Даунинг-стрит, не признает никаких авторитетов.
Ларри даже нарушил график Дональда Трампа во время визита американского президента в Лондон в 2019 году. Кот просто лег поспать под автомобилем президента США, и тому пришлось ждать, пока животное соблаговолит выйти из-под кадиллака и позволит начать движение.
Позже Лиз Трасс предстоит огласить состав своего нового кабинета. Ожидается, что на должность министра финансов будет назначен нынешний министр предпринимательства, энергетики и промышленной стратегии Квази Квартенг, генеральный прокурор Суэлла Брэйверман станет министром внутренних дел, а пост министра иностранных дел займет министр просвещения Джеймс Клеверли.
В новом кабинете не будет нынешнего министра внутренних дел Прити Пател и министра культуры Надин Доррис, которые уже заявили о своем желании уйти в отставку.
В первые дни пребывания в должности Лиз Трасс предстоит выполнить и еще одну немаловажную задачу. Ей необходимо написать инструкции командирам всех атомных подводных лодок «Трайдент» с ядерными боеголовками на борту на случай, если Британия подвергнется ядерному нападению. Эти инструкции полагается вскрыть в случае, если подлодки потеряют связь с центральным командованием.
Победа Лиз Трасс, за которую в понедельник проголосовало большинство членов Консервативной партии, поставила точку на почти трехлетнем правлении Бориса Джонсона, сопровождавшемся многочисленными социальными и политическими потрясениями.
На волне захлестнувшего страну экономического кризиса Трасс, которая станет уже третьей женщиной-премьером в истории Великобритании, обещает принять немедленные и самые решительные меры, чтобы взять под контроль цены на энергоносители, а также снизить налоги и остановить экономический спад.
Борис Джонсон, в свою очередь, в прощальной речи призвал товарищей по партии на время забыть о разногласиях и объединиться под руководством нового премьера для решения насущных экономических задач.