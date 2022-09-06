Каждую среду, в 12 часов в парке Лёвенру в районе Кристийне, проводятся бесплатные уличные тренировки для пенсионеров. Тренировки на свежем воздухе продолжатся до 5 октября, каждую среду с 12:00 до 13:00 часов.
В Кристийне продолжаются бесплатные уличные тренировки
«Мы хотим предложить больше развлечений на свежем воздухе и поближе познакомить с нашим прекрасным зеленым районом. Также советую отыскать дождевик, хоть осень и дождливая, но упражнения, укрепляющие психическое и физическое здоровье, проводятся в любую погоду», – приглашает старейшина района Кристийне Яанус Рийбе.
Тренировки проводят тренер Эгон Тинце, который уже 25 лет представляет футбольный клуб «FC Flora» и умеет внести разнообразие в тренировки и подобрать правильную нагрузку для участников, а также опытный тренер Алийс Сарапик, представительница фирмы Treksi Teraapiad OÜ, которая занимается гимнастикой как для молодых, так и для пожилых людей.
Организованные Управой Кристийне уличные тренировки проходят каждую среду с 12:00 в парке Лёвенру, место встречи – возле скульптуры льва. Предварительная регистрация не требуется, все необходимое оборудование для тренировок можно получить на месте.