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ВИДЕО ⟩ Стальнухин: если честно, политикой я уже сыт по горло

Ingrid Landeiro
, ajakirjanik
Стальнухин: если честно, политикой я уже сыт по горло
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Фото: Pilt videost

Исключенный из Центристской партии Михаил Стальнухин после заседания правления партии признался, что ему надоела политика и теперь он хотел бы стать учителем.

«Правление решило исключить меня из партии. В связи с этим у меня есть заявление. Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную благодарность тем людям, с которыми я прожил в партии 27 лет. Я знаю их сотни и сотни. Закончился один путь, начинается другой. Так бывает», — сказал Стальнухин журналистам, уходя с заседания.

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