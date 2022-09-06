ВИДЕО ⟩ Стальнухин: если честно, политикой я уже сыт по горло

«Правление решило исключить меня из партии. В связи с этим у меня есть заявление. Пользуясь случаем, хочу выразить сердечную благодарность тем людям, с которыми я прожил в партии 27 лет. Я знаю их сотни и сотни. Закончился один путь, начинается другой. Так бывает», — сказал Стальнухин журналистам, уходя с заседания.