Правление Центристской партии накануне исключило из своих рядов Михаила Стальнухина, сделавшего резкие заявления в адрес правительства. Как отразится уход одного из самых известных политиков Ида-Вирумаа на поддержке партии в регионе? Что ждет тех, кто разделяет идеи Стальнухина?
Студия Postimees: центристы без Стальнухина – что ждет сочувствующих?
11:00
Студия Postimees: центристы без Стальнухина – что ждет сочувствующих?
На вопросы Rus.Postimees ответит член правления Центристской партии, экс-депутат Рийгикогу Андрей Коробейник. Смотрите прямой эфир в 11:00!
- Сколько членов правления голосовали против исключения Стальнухина из партии?
- Почему не была услышана просьба нарвского отделения оставить политика в партии?
- Что будет с нарвским отделением ЦП? Каково будущее партийного списка и организации в регионе?
- Как будет развиваться ситуация в нарвской власти? Что может измениться в ближайшее время?
- Насколько заявления Стальнухина навредили центристам-эстонцам и центристам-русским?
- Как поступит руководство партии с сочувствующими идеям Стальнухина?
Ключевые слова