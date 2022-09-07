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Студия Postimees: центристы без Стальнухина – что ждет сочувствующих?

11:00
Елена Поверина
, ведущая видеорубрики
Студия Postimees: центристы без Стальнухина – что ждет сочувствующих?
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Правление Центристской партии накануне исключило из своих рядов Михаила Стальнухина, сделавшего резкие заявления в адрес правительства. Как отразится уход одного из самых известных политиков Ида-Вирумаа на поддержке партии в регионе? Что ждет тех, кто разделяет идеи Стальнухина?

На вопросы Rus.Postimees ответит член правления Центристской партии, экс-депутат Рийгикогу Андрей Коробейник. Смотрите прямой эфир в 11:00!

  • Сколько членов правления голосовали против исключения Стальнухина из партии?
  • Почему не была услышана просьба нарвского отделения оставить политика в партии?
  • Что будет с нарвским отделением ЦП? Каково будущее партийного списка и организации в регионе?
  • Как будет развиваться ситуация в нарвской власти? Что может измениться в ближайшее время?
  • Насколько заявления Стальнухина навредили центристам-эстонцам и центристам-русским?
  • Как поступит руководство партии с сочувствующими идеям Стальнухина?
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