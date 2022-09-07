Студия Postimees: центристы без Стальнухина – что ждет сочувствующих?

Правление Центристской партии накануне исключило из своих рядов Михаила Стальнухина, сделавшего резкие заявления в адрес правительства. Как отразится уход одного из самых известных политиков Ида-Вирумаа на поддержке партии в регионе? Что ждет тех, кто разделяет идеи Стальнухина?