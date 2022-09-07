Семья из Пярнумаа считала, что приобрела в рассрочку собственный дом. Однако через шесть лет выяснилось, что договор с продавцом недействителен, и никаких прав на этот дом у них нет.
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ВИДЕО ⟩ Купившая дом в рассрочку семья осталась без жилья и денег
Купившая дом в рассрочку семья осталась без жилья и денег
Этот выпуск – в первую очередь предупреждение. Мы не можем повернуть время вспять и исправить то, что случилось: молодая семья с тремя детьми потеряла свой дом и деньги. Однако из сегодняшней передачи мы узнаем, как точно не следует приобретать дом.