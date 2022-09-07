США не внесут РФ в список стран-спонсоров терроризма

«Да, это его окончательная позиция. Его слова говорят сами за себя...» – сказала она, отвечая на вопрос о позиции президента по данной теме.

«Я только поясню, почему мы считаем, что это (внесение России в список – прим.ред) было бы не лучшим решением: мы также хотим убедиться в том, что у Украины есть то, что ей нужно, в том случае, если она отправится за стол переговоров», – добавила она.

Летом американские СМИ сообщали, что Госдеп США сообщил Конгрессу об обеспокоенности по поводу рассмотрения в Палате представителей законопроекта о признании России «государством-спонсором терроризма». Кроме того, в американском внешнеполитическом ведомстве напоминали конгрессменам, что окончательное решение о включении страны в список «государств-спонсоров терроризма» принимает не Конгресс, а глава Госдепа.