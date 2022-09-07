Представитель министерства обороны США бригадный генерал Пэт Райдер подтвердил, что украинские силы вернули контроль над несколькими селами под Херсоном. Об этом сообщает «Европейская правда» со ссылкой на The Guardian.
Война в Украине, 196-й день ⟩ Пентагон: украинские силы вернули контроль над несколькими селами под Херсоном
«В Херсонской области мы наблюдаем продолжение наступательных действий украинцев. Они продолжают движение. Нам известно, что они вернули контроль над несколькими деревнями», – отметил Райдер.
Представитель Пентагона добавил, что Россия также предприняла наступательные действия в районе Бахмута Донецкой области.
Напомним, 29 августа оперативная группировка «Каховка» сообщила, что украинские защитники уничтожили практически все крупные мосты вблизи Херсона и прорвали первую линию обороны российских войск в Херсонской области.
По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена в последние два месяца помогала украинским военным подготовиться к контрнаступлению на юге, удовлетворяя их конкретные запросы на военную помощь.
В последние дни появилось сообщение о деоккупации украинскими силами нескольких населенных пунктов Херсонской области.