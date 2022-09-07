Война в Украине, 196-й день ⟩ Пентагон: украинские силы вернули контроль над несколькими селами возле Херсона

«В Херсонской области мы наблюдаем продолжение наступательных действий украинцев. Они продолжают поступательное движение. Нам известно, что они вернули контроль над несколькими деревнями», – отметил Райдер.

Представитель Пентагона добавил, что Россия также предприняла наступательные действия в районе Бахмута Донецкой области.

Напомним, 29 августа оперативная группировка «Каховка» сообщила, что украинские защитники уничтожили практически все крупные мосты вблизи Херсона и прорвали первую линию обороны российских войск в Херсонской области.

По данным СМИ, администрация президента США Джо Байдена в последние два месяца помогала украинским военным подготовиться к контрнаступлению на юге, удовлетворяя их конкретные запросы на военную помощь.