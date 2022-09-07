Победа эстонской баскетбольной сборной над Великобританией стала в некотором смысле исторической

Накануне наши спортсмены обыграли команду Великобритании (это четвертое поражение англичан) со счетом 94:62.

Рекордная победа сборной Эстонии по баскетболу на чемпионате мира была в 1939 году, когда наши игроки одолели сборную Финляндии со счетом 91:1. Превосходство над Британией со счетом 94:62 значило крупнейшую победу в отборочных и финальных матчах чемпионатов Европы и мира с момента восстановления независимости.

Лучшим по результативности в составе эстонской команды стал Хенри Дрелл, набравший 20 очков.