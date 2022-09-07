После череды досадных поражений на Евробаскете 2022 эстонская сборная одержала свою первую победу, которая сразу же стала в некотором смысле исторической. Особенно символично то, что эстонский бакскетбол отмечал накануне юбилей, поскольку была заработана 80-я победа.
Победа эстонской баскетбольной сборной над Великобританией стала в некотором смысле исторической
Накануне наши спортсмены обыграли команду Великобритании (это четвертое поражение англичан) со счетом 94:62.
Рекордная победа сборной Эстонии по баскетболу на чемпионате мира была в 1939 году, когда наши игроки одолели сборную Финляндии со счетом 91:1. Превосходство над Британией со счетом 94:62 значило крупнейшую победу в отборочных и финальных матчах чемпионатов Европы и мира с момента восстановления независимости.
Лучшим по результативности в составе эстонской команды стал Хенри Дрелл, набравший 20 очков.
Еще один любопытный момент заключается в том, что на этом чемпионате Европы никто еще не получил победу с таким большим счетом, как Эстония. Сербия накануне обыграла финнов со счетом 100:70, финны в свою очередь обыграли Польшу со счетом 89:59. Но разницу в 30 очков не превысил никто из них.