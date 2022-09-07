В Мустамяэ начинается ремонт внутриквартальных дорог

«В половине районов города восстановительный ремонт внутриквартальных дорог уже идет, теперь работы будут проводиться и на нескольких объектах в Мустамяэ. В этом году в рамках ежегодного ремонта внутриквартальных дорог будет приведено в порядок около 60 объектов по всему городу. Очередь скоро дойдет и до других районов города», – сказал вице-мэр Владимир Свет.

«Масштабные дорожные работы стартовали в районе Мустамяэ еще в начале лета – восстановительный ремонт начался на Таммсааре-теэ, Вильде-теэ и Сыпрусе-пст., и теперь приводятся в порядок внутриквартальные дороги. За пять последних лет качество дорог в районе Мустамяэ вышло на новый уровень, однако дорожное строительство, как известно, не заканчивается никогда», – сказал старейшина района Мустамяэ Лаури Лаатс.

В первую очередь работы начнутся на пешеходной дорожке возле дома по адресу Акадеэмия-теэ, 23а, затем между Акадеэмия-теэ, 42 и 48, на участке дороги между Акадеэмия-теэ, 26 и 20 до Акадеэмия-теэ, 4, а также между зданиями Акадеэмия-теэ, 38 и 32. Также будут отремонтированы дороги у детского сада «Синилинд», возле дома Таммсааре-теэ, 141, отрезок дороги между Сыпрузе-пст, 217 и 221, а также возле зданий по адресу Мустамяэ-теэ, 161 и 163, перед Эхитаяте-теэ, 84 и ул. Куклазе.

В ходе восстановительного ремонта будет обновлено асфальтовое покрытие проезжей части и тротуаров, заменены пришедшие в негодность бордюрные камни и приведены в порядок канализационные люки. Помимо этого, запланированы санитарная обрезка деревьев и работы по озеленению.

Работы выполнит предприятие Watercom OÜ, их стоимость составит 716 537 евро. Работы завершатся в ноябре.