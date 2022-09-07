В отборочном матче чемпионата мира по женскому футболу сборная Эстонии на выезде обыграла Казахстан (2:0) и завершила турнир на пятом, предпоследнем, месте в группе, сообщает rus.err.
Женская сборная Эстонии по футболу завершила отборочный цикл ЧМ победой
Женская сборная Эстонии по футболу завершила отборочный цикл ЧМ победой
На восьмой минуте эстонские футболистки вышли вперед благодаря автоголу Марии Демидовой, а на 17-й минуте Геттер Саар удвоила преимущество гостей.
В отборочном цикле сборная Эстонии потерпела восемь поражений и одержала две победы - обе над Казахстаном. В июне эстонские футболистки дома выиграли со счетом 4:2.
Прямую путевку на ЧМ из группы I получила сборная Франции, которой Эстонии крупно проиграла как в гостях (0:11), так и дома (0:9).
Ключевые слова