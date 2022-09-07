Женская сборная Эстонии по футболу завершила отборочный цикл ЧМ победой

На восьмой минуте эстонские футболистки вышли вперед благодаря автоголу Марии Демидовой, а на 17-й минуте Геттер Саар удвоила преимущество гостей.

В отборочном цикле сборная Эстонии потерпела восемь поражений и одержала две победы - обе над Казахстаном. В июне эстонские футболистки дома выиграли со счетом 4:2.