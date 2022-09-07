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Женская сборная Эстонии по футболу завершила отборочный цикл ЧМ победой

rus.postimees.ee
Женская сборная Эстонии по футболу завершила отборочный цикл ЧМ победой
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Женская сборная Эстонии по футболу, архив.
Женская сборная Эстонии по футболу, архив. Фото: Sille Annuk / Postimees

В отборочном матче чемпионата мира по женскому футболу сборная Эстонии на выезде обыграла Казахстан (2:0) и завершила турнир на пятом, предпоследнем, месте в группе, сообщает rus.err.

На восьмой минуте эстонские футболистки вышли вперед благодаря автоголу Марии Демидовой, а на 17-й минуте Геттер Саар удвоила преимущество гостей.

В отборочном цикле сборная Эстонии потерпела восемь поражений и одержала две победы - обе над Казахстаном. В июне эстонские футболистки дома выиграли со счетом 4:2.

Прямую путевку на ЧМ из группы I получила сборная Франции, которой Эстонии крупно проиграла как в гостях (0:11), так и дома (0:9).

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