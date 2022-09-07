В 27-м туре Премьер-лиги состоялось Таллиннское минидерби, в котором на стадионе Маарьямяги в очной схватке в группе U21 сошлись команды «Левадия» и «Флора».
«Левадия» потерпела поражение со счетом 0:3
«Левадия» потерпела поражение со счетом 0:3
Ради этой встречи обе команды привлекли в свои ряды некоторых игроков из основного состава. На протяжении всей встречи и «Левадия» и «Флора» имели множество моментов, но довольно долго не могли открыть счет.
Первый гол был забит лишь на 72-й минуте, Марк Андрес Лепик оказался первым на добивании и отправил мяч за спину Артура Котенко. В концовке встречи игроки «Флоры» отличились еще дважды, дубль оформил Александр Шаповалов.
После 27 туров группа U21 «Левадии» с 50 очками занимает второе место в общем зачете Премьер-лиги, у «Флоры» 48 очков и четвертое место на чемпионате. Следующую игру молодежка «Левадии» проведет 10 сентября в 15:00 в гостях против ФК «Виймси».
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