«Левадия» потерпела поражение со счетом 0:3

Ради этой встречи обе команды привлекли в свои ряды некоторых игроков из основного состава. На протяжении всей встречи и «Левадия» и «Флора» имели множество моментов, но довольно долго не могли открыть счет.

Первый гол был забит лишь на 72-й минуте, Марк Андрес Лепик оказался первым на добивании и отправил мяч за спину Артура Котенко. В концовке встречи игроки «Флоры» отличились еще дважды, дубль оформил Александр Шаповалов.