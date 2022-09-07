График ⟩ За год индекс инфляции в Эстонии вырос на 24,8 процента

По словам ведущего аналитика Департамента статистики Виктории Трасанов, в сравнении с августом 2021 года на индекс потребительских цен более всего повлияли изменения цен, связанные с жильем, – от общего повышения индекса они составили более 40%. «Поступающее в дома электричество стало дороже на 205,9%, теплоэнергия (отопление) – на 61,7%, газ – на 244,2% и твердое топливо – на 100,0%. Изменения цен, связанные с продуктами питания и безалкогольными напитками, а также с транспортом, составили соответственно пятую и седьмую часть от общего повышения индекса. Бензин был дороже на 30,5% и дизельное топливо – на 46,9%», – добавила Трасанов.