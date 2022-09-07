Видео ⟩ Кирьос сломал две ракетки после поражения от Хачанова на US Open

После завершения матча австралиец поблагодарил своего оппонента и судью на вышке, подошел к своей скамейке и в ярости нанес ракеткой несколько ударов о корт, сломав ее, сообщает РБК. Потом он взял запасную ракетку и тоже разбил ее о корт.