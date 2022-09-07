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Видео ⟩ Кирьос сломал две ракетки после поражения от Хачанова на US Open

rus.postimees.ee
Кирьос сломал две ракетки после поражения от Хачанова на US Open
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Сломанная ракетка Ника Кирьоса.
Сломанная ракетка Ника Кирьоса. Фото: Mike Segar

После завершения матча австралиец поблагодарил своего оппонента и судью на вышке, подошел к своей скамейке и в ярости нанес ракеткой несколько ударов о корт, сломав ее, сообщает РБК. Потом он взял запасную ракетку и тоже разбил ее о корт. 

Кирьос, 25-я ракетка мира, уступил Хачанову (31) в пяти сетах — 5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (7:3), 4:6. Игра продолжалась 3 часа и 40 минут.

Российский теннисист впервые в своей карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Его следующим соперником станет норвежец Каспер Рууд, седьмая ракетка мира.

Четвертый в сезоне турнир «Большого шлема» завершится 11 сентября, общий призовой фонд соревнований составляет почти 60 млн евро.

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