После завершения матча австралиец поблагодарил своего оппонента и судью на вышке, подошел к своей скамейке и в ярости нанес ракеткой несколько ударов о корт, сломав ее, сообщает РБК. Потом он взял запасную ракетку и тоже разбил ее о корт.
Видео ⟩ Кирьос сломал две ракетки после поражения от Хачанова на US Open
Кирьос сломал две ракетки после поражения от Хачанова на US Open
Кирьос, 25-я ракетка мира, уступил Хачанову (31) в пяти сетах — 5:7, 6:4, 5:7, 7:6 (7:3), 4:6. Игра продолжалась 3 часа и 40 минут.
Российский теннисист впервые в своей карьере вышел в полуфинал турнира «Большого шлема». Его следующим соперником станет норвежец Каспер Рууд, седьмая ракетка мира.
Четвертый в сезоне турнир «Большого шлема» завершится 11 сентября, общий призовой фонд соревнований составляет почти 60 млн евро.
Ключевые слова