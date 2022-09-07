Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Ювентус»

Счёт в матче был открыт уже на 6-й минуте. Килиан Мбаппе забил, воспользовавшись результативной передачей Неймара. А уже на 22-й минуте французский нападающий оформил дубль. На этот раз ему ассистировал Ашраф Хакими. На 53-й минуте Уэстон Маккенни сократил отставание «Юве» в счёте. Ему ассистировал Филип Костич. Больше забить командам так и не удалось.