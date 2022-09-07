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Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Ювентус»

rus.postimees.ee
Дубль Мбаппе помог «ПСЖ» обыграть «Ювентус»
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Килиан Мбаппе.
Килиан Мбаппе. Фото: IMAGO

В Париже на стадионе «Парк де Пренс» завершился матч первого тура группового этапа Лиги чемпионов, сообщает «Чемпионат». «ПСЖ» принимал «Ювентус». Встреча закончилась победой парижан со счётом 2:1. 

Счёт в матче был открыт уже на 6-й минуте. Килиан Мбаппе забил, воспользовавшись результативной передачей Неймара. А уже на 22-й минуте французский нападающий оформил дубль. На этот раз ему ассистировал Ашраф Хакими. На 53-й минуте Уэстон Маккенни сократил отставание «Юве» в счёте. Ему ассистировал Филип Костич. Больше забить командам так и не удалось.

Соперниками «Пари Сен-Жермен» и туринского «Ювентуса» по группе Н в Лиге чемпионов являются «Бенфика» и «Маккаби» из Хайфы. Действующий победитель Лиги чемпионов УЕФА — мадридский «Реал».

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