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Поддержка лидирующей Партии реформ снизилась, а EKRE – выросла

BNS
Поддержка лидирующей Партии реформ снизилась, а EKRE – выросла
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Мартин Хельме (EKRE).
Мартин Хельме (EKRE). Фото: Madis Veltman/Postimees/Scanpix Baltics

Поддержка по-прежнему лидирующей в рейтинге политических партий Партии реформ последние две недели снижалась, а занимающей второе место Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) росла.

Как показывают результаты еженедельного опроса, проводящегося фирмой Norstat Eesti по заказу НКО Ühiskonnauuringute Instituut, Партию реформ поддерживают 32,5 процента обладающих правом голоса граждан, EKRE – 22,8 процента, а Центристскую партию поддерживают 16 процентов.

Поддержка лидирующей Партии реформ за неделю снизилась на один процентный пункт, а за последние две недели на 2 процента. Поддержка EKRE повысилась на 2 процента, и разрыв между двумя этими первыми партиями составляет сейчас 9,7 процентных пункта. Поддержка находящейся на третьем месте Центристской партии находится на самом низком уровне с начала составления социологами Nostat рейтингов политических партий - с января 2019 года.

За первой тройкой следуют «Ээсти 200» с 9,3 процентами, «Отечество» с 8,1 процентами и Социал-демократическая партия с 7,8 процентами. Отмечавшееся с марта снижение популярности партии «Ээсти 200» остановилось, а «Отечество» за прошлую неделю опередила Социал-демократическую партию.

Коалиционные партии в Эстонии суммарно поддерживает сейчас 48,4 процента, а оппозиционные 38,8 процента опрошенных.

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