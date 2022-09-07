Поддержка по-прежнему лидирующей в рейтинге политических партий Партии реформ последние две недели снижалась, а занимающей второе место Консервативной народной партии Эстонии (EKRE) росла.
Поддержка лидирующей Партии реформ снизилась, а EKRE – выросла
Как показывают результаты еженедельного опроса, проводящегося фирмой Norstat Eesti по заказу НКО Ühiskonnauuringute Instituut, Партию реформ поддерживают 32,5 процента обладающих правом голоса граждан, EKRE – 22,8 процента, а Центристскую партию поддерживают 16 процентов.
Поддержка лидирующей Партии реформ за неделю снизилась на один процентный пункт, а за последние две недели на 2 процента. Поддержка EKRE повысилась на 2 процента, и разрыв между двумя этими первыми партиями составляет сейчас 9,7 процентных пункта. Поддержка находящейся на третьем месте Центристской партии находится на самом низком уровне с начала составления социологами Nostat рейтингов политических партий - с января 2019 года.
За первой тройкой следуют «Ээсти 200» с 9,3 процентами, «Отечество» с 8,1 процентами и Социал-демократическая партия с 7,8 процентами. Отмечавшееся с марта снижение популярности партии «Ээсти 200» остановилось, а «Отечество» за прошлую неделю опередила Социал-демократическую партию.
Коалиционные партии в Эстонии суммарно поддерживает сейчас 48,4 процента, а оппозиционные 38,8 процента опрошенных.