Поддержка лидирующей Партии реформ снизилась, а EKRE – выросла

Поддержка лидирующей Партии реформ за неделю снизилась на один процентный пункт, а за последние две недели на 2 процента. Поддержка EKRE повысилась на 2 процента, и разрыв между двумя этими первыми партиями составляет сейчас 9,7 процентных пункта. Поддержка находящейся на третьем месте Центристской партии находится на самом низком уровне с начала составления социологами Nostat рейтингов политических партий - с января 2019 года.