«Ээсти 200» выберет нового лидера партии

На общем собрании партии будут избраны новые члены ревизионной комиссии, руководство и председатель. По словам председателя «Ээсти 200» Кристины Каллас, цель партии – выбрать сильную команду, с которой она будет участвовать в выборах в Рийгикогу в марте следующего года.

«У нас в партии много экспертов, новых политиков и волевых деятелей. Велика вероятность того, что на должность лидера партии будет выдвинуто более одного кандидата", – прокомментировала Каллас.

Ожидаются дебаты, которые будут касаться вопросов партии и будущего Эстонии. «Цели нашей партии высоки, и мы хотим добиться таких результатов на выборах, которые позволят нам претендовать также на место премьер-министра», –подчеркнула Кристина Каллас.