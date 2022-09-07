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«Ээсти 200» выберет нового лидера партии

rus.postimees.ee
«Ээсти 200» выберет нового лидера партии
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Студия Postimees: Кристина Каллас, председатель партии "Ээсти 200". Ведущая Елена Поверина.
Студия Postimees: Кристина Каллас, председатель партии "Ээсти 200". Ведущая Елена Поверина. Фото: Kaader videost

Политическая партия «Ээсти 200» объявила о проведении общего собрания 15 октября, которое также станет временем избрания нового председателя.

На общем собрании партии будут избраны новые члены ревизионной комиссии, руководство и председатель. По словам председателя «Ээсти 200» Кристины Каллас, цель партии – выбрать сильную команду, с которой она будет участвовать в выборах в Рийгикогу в марте следующего года.

«У нас в партии много экспертов, новых политиков и волевых деятелей. Велика вероятность того, что на должность лидера партии будет выдвинуто более одного кандидата", – прокомментировала Каллас.

Ожидаются дебаты, которые будут касаться вопросов партии и будущего Эстонии. «Цели нашей партии высоки, и мы хотим добиться таких результатов на выборах, которые позволят нам претендовать также на место премьер-министра», –подчеркнула Кристина Каллас.

Общее собрание «Ээсти 200» состоится 15 октября в Fotografiska. Помимо выборов нового лидера, в план входит утверждение предвыборной программы, внесение изменений в устав и представление аудиторского заключения.

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