Таллиннский аэропорт открывает в среду на пассажирском терминале новую зону выхода на нулевой этаж: это повысит комфорт ожидающих своего рейса авиапассажиров.
Таллиннский аэропорт открывает новую зону выхода на нулевой этаж
Больше всего изменений коснутся пассажиров, вылетающих из Шенгенской зоны бюджетными авиакомпаниями, хотя новую зону выхода на посадку можно будет использовать и для обслуживания других авиакомпаний, сообщил Таллиннский аэропорт.
Сдача в эксплуатацию этой зоны также повышает эффективность и пропускную способность всего аэропорта, поскольку новое просторное помещение позволяет одновременно обслуживать 400 пассажиров.
В ходе строительных работ перестроена территория площадью почти 1500 кв. метров, на которой теперь есть четыре новых зоны ворот, туалеты, подсобные помещения, а в скором времени появится R-Kiosk с самообслуживанием. Следующим этапом расширения аэропорта станут расширение новой зоны нешенгенских ворот, погранпункта обслуживания прибывающих пассажиров и реконструкция зоны обработки багажа.