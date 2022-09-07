Таллиннский аэропорт открывает новую зону выхода на нулевой этаж

Больше всего изменений коснутся пассажиров, вылетающих из Шенгенской зоны бюджетными авиакомпаниями, хотя новую зону выхода на посадку можно будет использовать и для обслуживания других авиакомпаний, сообщил Таллиннский аэропорт.

Сдача в эксплуатацию этой зоны также повышает эффективность и пропускную способность всего аэропорта, поскольку новое просторное помещение позволяет одновременно обслуживать 400 пассажиров.