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В Эстонии завершено крупнейшее за последнее десятилетие жилищное строительство

rus.postimees.ee
В Эстонии завершено крупнейшее за последнее десятилетие жилищное строительство
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Фото: Маргус Хейнметс

​Компания-девелопер Bonava завершила последний этап жилищного строительства в Какумяэ. Три многоквартирных дома на Принтсу-теэ стали завершающей частью жилого района Пярнаыуэ, который является одним из крупнейших за последнее десятилетие проектов жилой застройки, основанных на частном капитале.

Строительство первых жилых домов микрорайона началось весной 2008 года. За это время построено 45 домов на 740 квартир, в которых проживает более 1500 жителей. На последнем этапе были построены три двухэтажных дома класса Premium Star в самом спокойном районе Пярнаыуэ, на Принтсу-теэ. Новые квартиры уже переданы покупателям.

«Пярнаыуэ — полноценная жилая среда, которая особенно подходит для семей с детьми и горожан, ведущих активный образ жизни. Мы можем с увереностью сказать, что этот проект был одним лучших в нашей истории, а дома Premium Star стали идеальным завершением нашей масштабной деятельности по развитию микрорайона Пярнаыуэ», — сказал исполнительный директор Bonava Eesti Таави Соорм.

Сейчас Bonava строит в Хааберсти, недалеко от озера Харку, подковообразный жилой комплекс Pikaliiva Kaarmaja. Всего там будет построено четыре многоквартирных дома на 160 квартир. Проект будет состоять из двух этапов, а строительство будет продолжаться три года. В том же районе в этом году была запущена последняя очередь Järveotsa Kodu: пять многоквартирных домов на 174 квартиры, а к осени 2023 года строительство будет завершено созданием полноценной жилой среды с продуманными зонами отдыха и игр.

«В ситуации, когда объемы поставок сократились, интенсивность деятельности Bonava не ослабла. Наоборот, в этом году мы также запустили новые этапы проектов в Уус-Мустамяэ и в Хааберсти, а все новые проекты продолжим, как и планировалось», — сказал член правления Bonava Лаури Лааноя.

В сегодняшних меняющихся рыночных условиях надежность и прозрачность работы застройщиков приобретают для покупателей жилья все большее значение. Bonava подтверждает, что независимо от возможного повышения входных цен, принципы работы компании будут соблюдаться: покупатели нового жилья могут быть уверены, что цена, указанная в договоре купли-продажи, является окончательной и при достройке дома не подлежит пересмотру.

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