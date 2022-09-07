В Эстонии завершено крупнейшее за последнее десятилетие жилищное строительство

Строительство первых жилых домов микрорайона началось весной 2008 года. За это время построено 45 домов на 740 квартир, в которых проживает более 1500 жителей. На последнем этапе были построены три двухэтажных дома класса Premium Star в самом спокойном районе Пярнаыуэ, на Принтсу-теэ. Новые квартиры уже переданы покупателям.

«Пярнаыуэ — полноценная жилая среда, которая особенно подходит для семей с детьми и горожан, ведущих активный образ жизни. Мы можем с увереностью сказать, что этот проект был одним лучших в нашей истории, а дома Premium Star стали идеальным завершением нашей масштабной деятельности по развитию микрорайона Пярнаыуэ», — сказал исполнительный директор Bonava Eesti Таави Соорм.

Сейчас Bonava строит в Хааберсти, недалеко от озера Харку, подковообразный жилой комплекс Pikaliiva Kaarmaja. Всего там будет построено четыре многоквартирных дома на 160 квартир. Проект будет состоять из двух этапов, а строительство будет продолжаться три года. В том же районе в этом году была запущена последняя очередь Järveotsa Kodu: пять многоквартирных домов на 174 квартиры, а к осени 2023 года строительство будет завершено созданием полноценной жилой среды с продуманными зонами отдыха и игр.

«В ситуации, когда объемы поставок сократились, интенсивность деятельности Bonava не ослабла. Наоборот, в этом году мы также запустили новые этапы проектов в Уус-Мустамяэ и в Хааберсти, а все новые проекты продолжим, как и планировалось», — сказал член правления Bonava Лаури Лааноя.