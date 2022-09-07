А вы там были? Количество посетителей фуд-корта Viru Toidutänav перевалило за полмиллиона

Исполнительный директор торгового центра Viru Keskus Гертти Когерманн отмечает, что, несмотря на сомнения и риски, жители Эстонии по-прежнему стремятся получать кулинарные впечатления. «Наши новости дошли и до гурманов в соседних странах: в июле мы четко видели интерес со стороны туристов. А в августе, наоборот, мы заметили на Toidutänav жителей Таллинна и ближайших пригородов. Люди с удовольствием приходят к нам на обед вместе с коллегами или друзьями, либо проводят у нас вечер».

Владелица работающего на фуд-корте ресторана F.Burger Eва Унт довольна результатами: «Мы начали работать на фуд-корте Toidutänav с небольшого меню, но благодаря интересу со стороны посетителей, мы его существенно расширили. Идей и планов у нас много».

Унт подчеркивает оригинальную концепцию фуд-корта Toidutänav, благодаря чему он подходит всем, независимо от возраста или повода для встречи.

Хозяйка кафе Pavlova Ольга Данилова рада, что их кондитерские изделия очень востребованы и среди местных сладкоежек, и у иностранных туристов. «Мы очень довольны летними результатами, а также тем, что дорогу к нам нашли иностранные гости, и все остаются довольны. У нас есть еще много идей, чем в дальнейшем удивить и порадовать наших посетителей!»

Фото: Liilit Kirss / Viru keskus / коллаж Вера Копти

Фуд-корт Toidutänav полон сюрпризов!