Открывшийся в середине июня в торговом центре Viru Keskus фуд-корт Toidutänav быстро стал популярным. За непродолжительное время, прошедшее с момента открытия, количество посетителей фуд-корта, разместившегося на площади в 1 500 квадратных метров и состоящего из 15 ресторанов, составило уже более полумиллиона человек.
А вы там были? Количество посетителей фуд-корта Viru Toidutänav перевалило за полмиллиона
Исполнительный директор торгового центра Viru Keskus Гертти Когерманн отмечает, что, несмотря на сомнения и риски, жители Эстонии по-прежнему стремятся получать кулинарные впечатления. «Наши новости дошли и до гурманов в соседних странах: в июле мы четко видели интерес со стороны туристов. А в августе, наоборот, мы заметили на Toidutänav жителей Таллинна и ближайших пригородов. Люди с удовольствием приходят к нам на обед вместе с коллегами или друзьями, либо проводят у нас вечер».
Владелица работающего на фуд-корте ресторана F.Burger Eва Унт довольна результатами: «Мы начали работать на фуд-корте Toidutänav с небольшого меню, но благодаря интересу со стороны посетителей, мы его существенно расширили. Идей и планов у нас много».
Унт подчеркивает оригинальную концепцию фуд-корта Toidutänav, благодаря чему он подходит всем, независимо от возраста или повода для встречи.
Хозяйка кафе Pavlova Ольга Данилова рада, что их кондитерские изделия очень востребованы и среди местных сладкоежек, и у иностранных туристов. «Мы очень довольны летними результатами, а также тем, что дорогу к нам нашли иностранные гости, и все остаются довольны. У нас есть еще много идей, чем в дальнейшем удивить и порадовать наших посетителей!»
Фуд-корт Toidutänav полон сюрпризов!
Открывшийся в столице тартуский ресторан 3Tilli pizza & pasta соорудил в Viru Keskus итальянскую дровяную печь, входящая в пятерку лучших в мире пивоварня Mikkeller выпустила особый сорт пива, а Freya Foodbaar ежедневно предлагает меню со статусом Michelin, где представлены также обеденные предложения.
Своими лучшими предложениями радуют посетителей кафе Jäätisemeister KÜLM, ресторан с азиатской уличной едой KimiJimi, предлагающий гавайские вкусы ресторан PokeBowl, латиноамериканский ресторан Stereo StreetFood, в меню которого представлены тако, тортильи, гуакамоле и блюда с острыми вкусами, кафе Pavlova, являющееся мастером в области десертов, кафе и бар Papermill, где можно отведать кофе ручного приготовления, ресторан с настоящей уличной едой F.Burger, самый популярный в Эстонии бренд суши MySushi, ресторан CHI с восточными вкусами и Samsa Family Bakers, где посетителей ждет плов и вкуснейшая узбекская выпечка. В качестве инновационного решения на фуд-корте Toidutänav припарковался легендарный трейлер Airstream, в котором будут работать временные арендаторы Toidutänav. А в качестве первого попап-ресторана начнет свою работу устричный бар So Shellfish.