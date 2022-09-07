Энергокризис ⟩ Премьер Каллас посоветовала ряду предприятий приостановить производство

По словам премьер-министра, у правительства в силу ограниченности ресурсов нет возможности помочь с оплатой электричества всем предприятиям или большинству – в этом случае все получат так мало, что даже не почувствуют облегчения.

Единственный действенный способ снизить цены на рынке и справиться с кризисом – это снизить потребление, при этом бытовое потребление гораздо менее критично для рынка, чем промышленное, добавила Каллас.

Кая Каллас пояснила, что особенно энергоемкие предприятия, у которых при этом не очень много работников, могли бы в наших общих интересах на какое-то время приостанавливать производственный процесс, что позволит снизить цены на электроэнергию на рынке. В Литве уже так делают, как и в ряде других стран, поскольку в большинстве стран ЕС цены либо такие же, как в Эстонии, либо даже выше.