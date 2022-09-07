Каллас посоветовала ряду предприятий приостановить производство

«Я не поддерживаю получение кредита для поддержки предпринимателей. Государство неспособно платить предпринимателям ощутимые пособия», – заявила она телеканалу ETV.

По словам Каллас, если в крупной компании работает мало людей, то на какое-то время было бы разумно останавливать производство.

«Сейчас вопрос в том, как пережить эту зиму так, чтобы наши предприятия не обанкротились, а люди в домах не мерзли», – отметила Каллас.