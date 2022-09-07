Зимой правительство не сможет активно поддерживать бизнес из-за высоких цен на энергоносители и советует ряду предприятий приостановить производство, заявила премьер-министр.
Каллас посоветовала ряду предприятий приостановить производство
Каллас посоветовала ряду предприятий приостановить производство
«Я не поддерживаю получение кредита для поддержки предпринимателей. Государство неспособно платить предпринимателям ощутимые пособия», – заявила она телеканалу ETV.
По словам Каллас, если в крупной компании работает мало людей, то на какое-то время было бы разумно останавливать производство.
«Сейчас вопрос в том, как пережить эту зиму так, чтобы наши предприятия не обанкротились, а люди в домах не мерзли», – отметила Каллас.
По ее словам, правительство выступает за сокращение потребления как газа, так и электричества, а также обсуждается вопрос о налогообложении сверхприбыли от продажи газа.