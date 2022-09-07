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Каллас посоветовала ряду предприятий приостановить производство

BNS
Каллас посоветовала ряду предприятий приостановить производство
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Кая Каллас.
Кая Каллас. Фото: Matti Kämärä / Põhjarannik

Зимой правительство не сможет активно поддерживать бизнес из-за высоких цен на энергоносители и советует ряду предприятий приостановить производство, заявила премьер-министр.

«Я не поддерживаю получение кредита для поддержки предпринимателей. Государство неспособно платить предпринимателям ощутимые пособия», – заявила она телеканалу ETV. 

По словам Каллас, если в крупной компании работает мало людей, то на какое-то время было бы разумно останавливать производство.

«Сейчас вопрос в том, как пережить эту зиму так, чтобы наши предприятия не обанкротились, а люди в домах не мерзли», – отметила Каллас.

По ее словам, правительство выступает за сокращение потребления как газа, так и электричества, а также обсуждается вопрос о налогообложении сверхприбыли от продажи газа.

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