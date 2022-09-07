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ЦИФРЫ ⟩ Кто получает самую высокую зарплату в государственном и частном секторах?

Юлле Харью Маргус Ярв
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Кто получает самую высокую зарплату в государственном и частном секторах?
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Глава Tallink получает самую высокую зарплату среди топ-менеджеров в Эстонии.
Глава Tallink получает самую высокую зарплату среди топ-менеджеров в Эстонии. Фото: Константин Седнев

Микк Марран, который будет получать ежемесячную зарплату в размере 11 500 евро, находится лишь на пятом месте в рейтинге самых высоокоплачиваемых руководителей государственных компаний.

Двенадцать руководителей государственных коммерческих объединений получают больше Маррана, но руководители государственных учреждений зарабатывают значительно меньше.

«С точки зрения выборки и статистики эта зарплата не завышена», – оценила будущую месячную выручку председателя правления RMK Ирья Раэ, руководитель отдела заработных и организационных исследований Fontes Salary Consulting.

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