Микк Марран, который будет получать ежемесячную зарплату в размере 11 500 евро, находится лишь на пятом месте в рейтинге самых высоокоплачиваемых руководителей государственных компаний.
Для подписчиков
ЦИФРЫ ⟩ Кто получает самую высокую зарплату в государственном и частном секторах?
Кто получает самую высокую зарплату в государственном и частном секторах?
Двенадцать руководителей государственных коммерческих объединений получают больше Маррана, но руководители государственных учреждений зарабатывают значительно меньше.
Ключевые слова